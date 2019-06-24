Приходько обвинил Украину в затруднении нормализации отношений РФ и ЕС

Москва, 24 июня. Первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько рассказал о «недоброй воле» Киева в отношениях РФ и ЕС.

Приходько заявил, что перспектива нормализации отношений России и Евросоюза стала заложником «недоброй воли» властей Украины, которые по-прежнему проявляют незаинтересованность в выполнении Минских соглашений по Донбассу. Представитель Кабмина напомнил, что санкции ЕС в отношении Российской Федерации были введены под предлогом конфликта на Юго-Востоке Украины, и эта «привязка», по его словам, носит искусственный характер, но продолжает оказывать влияния на международные отношения.

«Во-первых, мы не являемся стороной внутриукраинского конфликта. Во-вторых, перспектива нормализации наших отношений с ЕС тем самым автоматически превращается в заложника доброй, а скорее недоброй воли киевских властей, которые не раз публично показывали свою незаинтересованность в выполнении Минских соглашений», — сообщил Приходько.

Первый замглавы аппарата правительства напомнил, что взаимные ограничения никогда не были выгодны России и Евросоюзу и приносят обеим сторонам лишь многомиллиардные убытки. Тема отмены санкций не раз поднималась многими западными участниками Петербургского международного экономического форума.

«В умах все большего числа политиков и представителей деловых кругов укрепляется понимание неэффективности и контрпродуктивности нынешнего санкционного противостояния. Видимо, должна накопиться какая-то критическая масса таких взглядов для того, чтобы официальная политика ЕС в отношении России изменилась в позитивную сторону. Остается рассчитывать, что здравый смысл и прагматизм рано или поздно восторжествуют», — отметил Приходько.

Напомним, отношения России и Евросоюза обострились после прихода к власти на Украине антироссийски настроенного правительства и воссоединения Крыма с РФ. В 2014 году жители полуострова в ходе всенародного референдума абсолютным большинством голосов высказались за вхождение региона в состав России. Киев обвинил Москву в агрессии, приписав России также вооруженное участие в гражданской войне на Юго-Востоке Украины.

Власти РФ неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в скорейшем его разрешении мирным путем, а воссоединение с Крымом прошло в полном соответствии с нормами международного права.