Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку автомобилей не по ГОСТу

Москва, 24 июня. В России могут отменить штрафы за тонировку автомобиля. С соответствующим предложением в нижнюю палату парламента обратились депутаты Госдумы РФ от ЛДПР.

Как сообщает пресс-служба одного из авторов законопроекта Ярослава Нилова, в документе предлагается аннулировать часть 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ, которая предусматривает административный штраф в 500 рублей за управление автомобилем с тонировкой. В настоящий момент, автолюбитель получит штраф, если светопропускание передних и лобового стекол не соответствует требованиям техрегламента о безопасности колесных транспортных средств.

Авторы законопроекта полагают, что тонирование стекол позволяет сделать автомобиль безопасным, поскольку защитит водителя от ослепляющих фар встречного автомобиля, а также солнечных лучей, которые мешают смотреть на дорогу. Кроме того, депутаты подчеркивают, что тонировка автомобиля является международной практикой, которая позволяет сделать автомобиль более комфортным.

В ЛДПР отметили, что из-за погрешностей в работе приборов для замера светопроницаемости, а также в следствие влияния на измерения температуры воздуха, влажности и давления, с большой вероятностью даже стекло со светопропусканием по ГОСТу может быть определено, как не соответствующее установленным требованиям.

По их словам, после установки на новые автомобили атермальных тонировочных пленок светопропускание автомобиля составляет 70-72%, что не дотягивает до положенных по закону 75%, передает РИА Новости.

«Таким образом, избежать штрафов и создать оптимальную тонировку на новом автомобиле практически невозможно. Законопроект подготовлен в целях решения вышеуказанной проблемы», — сообщается в документе.

Ранее в Госдуме РФ предложили обсудить возможность полного запрета на тонирование автомобилей. Авторы инициативы считают, что данная мера будет способствовать профилактике антитеррористической безопасности, сообщают «Известия».

Отметим, в ГИБДД предложили отменить скидки на штрафы для злостных нарушителей правил дорожного движения. Эту идею поддержал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.