Киев, 24 июня. Бывшему главе администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрею Клюеву отказали в регистрации на выборы в верховную раду. Об этом сообщается на сайте центральной избирательной комиссии Украины.

Клюев стал выдвиженцем от Либеральной партии Украины. Однако политик не был допущен к избирательному процессу.

«Отказано в регистрации», — указали в ЦИК.

Клюев возглавлял администрацию четвертого президента Украины Виктора Януковича в период «революции достоинства». Его подозревают в разгоне протестующих.

Следует отметить, что «мирный протест» на Майдане сопровождался многочисленными противоправными и насильственными действиями. «Активисты» собирались вопреки судебным запретам, кидали в правоохранителей коктейли Молотова и даже использовали огнестрельное оружие.

После победы «революции достоинства» в отношении всех «активистов» была применена амнистия, в том числе и за убийства правоохранителей, свержение конституционного строя и другие особо тяжкие преступления.

Широкую известность получил участник митинга Бубенчик. Он с гордостью рассказал о том, как убил сотрудника «Беркута» на почве ненависти. Мужчина не понес никакого наказания.

«Революция достоинства» завершилась принятием так называемого «акта самоустранения президента», который грубо противоречил украинской конституции и здравому смыслу.

Ранее суд разрешил Михаилу Саакашвили баллотироваться в народные депутаты Украины. Об этом писала Газета.ru.

Также RT сообщала об отказе ЦИК Украины регистрировать коммунистическую партию на выборы в Раду.