Выигравшую грин-карту россиянку с двумя детьми жестоко убили в США

Нью-Йорк, 24 июня. Служившая в Нацгвардии уроженка РФ Алла Аушева и двое ее детей были найдены мертвыми в Нью-Йорке, пишет The New York Post.

Как сообщает издание, уроженка России и ее сыновья, одному из которых исполнилось два, а второму три года, были найдены мертвыми в собственном доме на Статен-Айленде утром 22 июня.

Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как дом покидает отец детей Шейн Уокер. Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Уокера называют главным подозреваемым в совершении преступления, однако ему пока не предъявили официального обвинения.

По данным газеты, причиной смерти Аушевой стала травма головы. Дети были обнаружены утонувшими в ванне. Правоохранители пока не могут допросить их отца, поскольку тот попал в автомобильную аварию и сейчас находится в больнице.

Алла Аушева переехала в Соединенные Штаты в 2011 году после того, как выиграла грин-карту. Год спустя она приняла присягу гражданина на церемонии с участием на тот момент главы Белого дома Барака Обамы. Женщина служила в Национальной гвардии США.