Аномальная жара надвигается на Дагестан

Махачкала, 24 июня. Аномально высокая температура ожидается в Республике Дагестан 24 июня. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Из сообщения следует, что пик жары придется на период между 12.00 и 16.00.

«В период с 12.00 до 16.00 23 — 24 июня 2019 года в Республике Дагестан ожидается сильная жара: в низменных районах до +42 °С, в предгорных районах +40 °С», — цитирует РИА Новости.

В ведомстве настоятельно рекомендуют местным жителям воздержаться от употребления алкогольных напитков и стараться почаще находиться в тени, передает RT.

В апреле сообщалось, что аномально высокая температура ожидает москвичей. Воздух в российской столице прогрелся до 19 градусов выше нуля. В Московской области максимальная температура составила 20 градусов. Специалисты подчеркивали, что столь теплая погода является более характерной для мая.