Приходько назвал условия сохранения транзита российского газа через Украину

Москва, 24 июня. Первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько назвал главные условия сохранения транзита газа через Украину.

Как заявил Приходько, Россия готова продолжить транзит газа через Украину после 2019 года, но лишь на выгодных условиях и после урегулирования судебных споров.

«Что касается сохранения российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз» Украины», — передает его слова ТАСС.

Представитель правительства РФ подчеркнул, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» не предусматривает сокращения транзита по действующим маршрутам.

«Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему на взаимоприемлимых условиях после 2019 года. Для того, чтобы это произошло, необходимо урегулировать отношения между заинтересованными компаниями, согласовать экономические условия и создать атмосферу, способствующую нормальному диалогу», — сообщил Приходько.

Первый замглавы аппарата правительства РФ заявил, что Россия выступает за диверсификацию маршрутов поставок газа в Европу за счет существующей инфраструктуры и строительства новой при условии экономической целесообразности таких проектов.

Напомим, проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

Реализации проекта активно препятствуют США и Украина. Вашингтон рассматривает европейский рынок в качестве перспективного для поставок собственного сжиженного газа, а по мнению Киева «Северный поток — 2» вредит экономическим интересам страны. Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце нынешнего года. Еврокомиссия планирует добиться от РФ гарантий хотя бы частичного сохранения украинского транзита со следующего года.

Как пишет «Газета.ру», в воскресенье на Украине заявили о критическом дефиците газа в газохранилищах страны.