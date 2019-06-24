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Умер актер Андрей Харитонов, сыгравший главную роль в фильме «Овод»

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Умер актер Андрей Харитонов

Москва, 24 июня. Советский и российский актер Андрей Харитонов, сыгравший главную роль в фильме «Овод», умер в возрасте 59 лет, передает Федеральное агентство новостей.

В социальной сети Facebook о смерти Харитнова написала его жена Ольга Смирягина.

«Андрея сегодня не стало. Ушел из жизни всеми любимый, талантливый и необыкновенно красивый человек», — написала Cмирягина.

По ее словам, актер будет похоронен в Киеве.

О смерти Харитонова также написал режиссер Виталий Манский. По его словам, после съемок в «Оводе» Харитонов стал настоящей звездой, а потом «у него что-то надломилось».

«И уходил к большому сожалению он почти забытым. Жизнь такая штука. Мои соболезнования всем кто его помнит и любит», — написал Манский на своей странице в Facebook.

Напомним, что Андрей Харитонов длительное время боролся с онкологическим заболеванием. Актеру было сделано восемь операций.

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Автор: Борис Николаев
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