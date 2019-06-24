Неизвестные вывели из строя пять нефтяных трубопроводов в водах Сирии

Дамаск, 23 июня. Неустановленные лица вывели из строя пять нефтяных трубопроводов в водах Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщается на официальной странице министерства нефти в Facebook.

Уточняется, что днем ранее поступило сообщение об утечке нефти в районе Баньяса.

«Специалисты-подводники сирийской нефтяной компании провели разведку для обнаружения утечки под водой. В результате были обнаружены внешние повреждения пяти трубопроводов», — отмечается в заявлении.

Представители министерства добавили, что в ближайшее время подача нефти будет восстановлена. Кроме того, экспертам предстоит оценить размер ущерба, нанесенного противоправными действиями. Указывается, что за время военного конфликта в САР подобная диверсия фиксируется впервые.

Ранее стало известно о гибели человека в результате взрыва мины в Сирийской Арабской Республике. Об этом писала RT.