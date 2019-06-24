Психически больной мужчина с ножом убил троих людей в Башкирии

Уфа, 24 июня. Психически больной мужчина с ножом убил троих человек в поселке Ибрагимово Кармаскалинского района Республики Башкортостан. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей в региональном управлении МВД.

Уточняется, что злоумышленник сначала нанес смертельные ранения сестре и двум соседям. Затем он ранил еще двоих случайных прохожих.

«Были найдены убитыми сестра нападавшего 1964 года рождения, а также двое соседей — супруги 1940 и 1943 годов рождения. Также с ножевыми ранениями к медикам обратились еще двое жителей деревни», — указано в сообщении.

В ходе задержания нападавший был ранен в ногу сотрудниками правоохранительных органов. Ему оказали медицинскую помощь, но усилия врачей не увенчались успехом. Мужчина скончался.

Установлено, что убийца страдал психическим расстройством. Он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

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