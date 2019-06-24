Пользователи Сети отреагировали на высказывание Климкина «о давлении» на Россию

Киев, 24 июня. Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России «новой волной давления» на международных площадках. По его словам, это станет возможно, если Москва не предоставит международному трибуналу ООН по морскому праву отчет об «освобождении военнопленных украинских моряков».

Пользователи Сети отреагировали на высказывание Климкина, передает РИА Новости. Один из комментаторов сравнил Климкина с «хромой уткой».

«Хромая утка крякнула!» — написал Вячеслав Калабин.

Другой комментатор посчитал, что Климкину не долго оставаться на своем посту.

«Этот «пузырь» скоро лопнет. Климкин долго не усидит. «Волной» его самого смоет», — написал Anatoly Kazakov.



«Вы ему скажите, что от высокого давления инфаркт приключится непременно», — заявил пользователь Андрей Гладких.

Александр Черный пошутил на тему того, как Климкин будет устраивать санкции.

«Чем он, животом своим, давить будет?» — отметил пользователь.

Напомним, что в ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России, зайдя во временно закрытую акваторию Черного моря. Они совершали опасные маневры и не реагировали на действия российских пограничников. Их задержали. Кроме моряков на борту находились два сотрудника СБУ. По данным ФСБ России, именно они координировали провокацию. Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. Моряки находятся под стражей, сообщает «Газета.ru».

Москва назвала действия ВМС Украины хорошо спланированной провокацией. Она была нужна Киеву, чтобы ввести военное положение в стране накануне выборов президента.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских военнослужащих, а также «закрыть» уголовное дело. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конвенция по морскому праву 1982 году неприменима в случае керченской провокации.

Отметим, экс-советник Виктора Януковича юрист Андрей Портнов подал на бывшего президента страны Петра Порошенко в суд. Юрист считает, что Порошенко пожертвовал украинскими моряками, чтобы сорвать президентские выборы и дальше остаться у власти. Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене.