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Девушка спасла ребенка ценой собственной жизни в Вологодской области

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Девушка спасла ребенка ценой собственной жизни в Вологодской области

Вологда, 24 июня. Девятнадцатилетняя девушка спасла тонущего ребенка ценой собственной жизни на озере Кубенское в Вологодской области. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

Студентка купалась в компании семьи своего знакомого. В какой-то момент в водном канале начал тонуть ребенок. Девушка помогла его спасти, но сама выплыть не сумела.

«Из объяснений очевидцев следует, что погибшая отдыхала и купалась с семьей знакомого. Когда в водном канале, прорытом к озеру от деревни Алексино, стал тонуть ребенок, девушка помогла спасти его, но сама не выплыла», — цитирует сообщение РИА Новости.

Правоохранители начали проверку, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.

Ранее стало известно, что девушку, которую считали утонувшей в Московской области, удалось спасти. Об этом сообщала Газета.ru.

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Автор: Сергей Свазовский
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