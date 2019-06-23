Опубликовано видео огромного кальмара в Мексиканском заливе

Вашингтон, 23 июня. Ученые опубликовали видео гигантского кальмара длиной около 3,7 метра. Запись размещена на канале ODN группой исследователей-ихтиологов из Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

На ролике можно увидеть, что появление прибора вызвало агрессивную реакцию моллюска. Он попытался схватить аппарат своими щупальцами.

Ученые отметили, что гигантские кальмары не представляют для человека опасности. Они обитают на больших глубинах и никогда не поднимаются на водную поверхность. Эти существа нередко становятся пищей китов-кашалотов.

Ранее японские рыбаки выловили восьмиметрового кальмара, угодившего в сети. Очевидцы рассказали, что от 163-килограммового моллюска исходил сильный запах аммиака. Он явно не годился для употребления в пищу, передает Газета.ru.

Также RT сообщала, что на Серам в Индонезии обнаружили тушу неизвестного существа. Смерть обитателя морских глубин наступила примерно за три дня до того, как он был найден местными жителями. Вероятнее всего, это гигантский кальмар. Люди потребовали от местных властей как можно скорее убрать существо с пляжа до того, как труп начнет разлагаться.

Кальмары относятся к отряду десятируких головоногих моллюсков. Размеры обычных особей не превышают полуметра. Однако крупнейшие кальмары могут достигать 16,5 метров в длину, являясь самыми крупными беспозвоночными на нашей планете. Кальмары наиболее распространены в умеренных поясах и в субтропиках. Однако отдельные виды населяют даже арктический пояс.