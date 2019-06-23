Симферополь, 23 июня. Два самолета ВМС США вели разведку у берегов Крыма. Их передвижение зафиксировано мониторинговым ресурсом PlaneRadar.

Уточняется, что американский беспилотник RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04–2021 и позывным FORTE10 вылетел с базы Североатлантического альянса Сигонелла в Италии. Аппарат пересек Болгарию в 12:25 по московскому времени, после чего приблизился к линии разграничения конфликтующих сторон в Донбассе. Проведя здесь несколько часов, он приблизился к Черноморскому побережью Российской Федерации.

Кроме того, из Сигонеллы выдвинулся самолет ВМС США P-8A Poseidon и направился к южной границе Республике Крым. Летательный аппарат приблизился к полуострову на расстояние 32 километра.

Ранее депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара рассказал о «нездоровом интересе» НАТО к Крыму. По его слвоам, на протяжении последнего времени число разведывательных полетов у берегов полуострова заметно выросло.

«Участилась активность разведывательных полетов над полуостровом. Интерес к Республике Крым, к сожалению, нездоровый. Но те меры, которые сегодня приняты, позволяют, я думаю, остудить даже самые горячие головы в НАТО», — сказал Ганжара.

Он также подверг критике заявление главы Военного комитета НАТО Стюарта Пича по поводу непризнания принадлежности Крыма России. Ганжара подчерунул, что подобные заявления звучат уже пять лет, но они ниего не способны изменить.