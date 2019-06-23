Боевики обстреляли семь населенных пунктов в Сирии за сутки

Дамаск, 23 июня. Боевики за сутки обстреляли семь населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия и Хама. Огонь велся из идлибской зоны деэскалации.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Икко (дважды), Сафсафа, Мамухия, Кинсибба, Раша и Кара-Джагез провинции Латакия, Эль-Аси провинции Хама», — заявил журналистам руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Он также рассказал, что российские военные провели три гуманитарные акции в населенных пунктах Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор, Баб-эль-Макам провинции Алеппо, а также в лагере беженцев Хамидие провинции Дамаск. Гуманитарная помощь состояла из продовольственных наборов. Их общий вес составил более 5,7 тонны.

Ранее на северо-востоке Сирии в провинции Ракка взорвалась мина. Один человек погиб. По информации газеты al-Watan, инцидент произошел в деревне Хувейджат Шанан к востоку от города Ракка.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено об уничтожении группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Сейчас на первый план в стране выступает политическое урегулирование, возвращение беженцев на родину и восстановление страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.