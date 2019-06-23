Эксперт рассказал о пользе митинга «в поддержку» журналиста Голунова

Москва, 23 июня. Независимый аналитик и социолог Алексей Филиппов объяснил, почему митинг «в поддержку» журналиста Ивана Голунова полезен для общества.

По мнению эксперта, мэрия Москвы приняла разумное решение, согласовав проведение этого мероприятия. Филиппов отметил, что люди получили возможность высказаться, выпустить пар. Это позволило снять ненужное напряжение.

Аналитик добавил, что подход столичных властей поможет избежать более серьезных волнений в будущем. Он подчеркнул, что инцидент Голунова по сути исчерпан.

Солидарен с коллегой политолог Алексей Мартынов.

«А что в Москве? В Москве разрешенная скучная, неинтересная акция, которая, собственно, ни о чем, потому что с Голуновым все в порядке», — сказал специалист.

Ранее Газета.ru сообщала о завершении митинга в поддержку Голунова в Москве.

Также стало известно о задержании четырех нарушителей общественного порядка в ходе митинга «в поддержку» журналиста Ивана Голунова. К настоящему моменту все они выпущены на свободу.