Провокаторов из «Весны» отпустили на свободу после несанкционированной акции в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 июня. Задержанные в ходе несанкционированной акции у Гостиного двора в Петербурге митингующие отпущены на свободу. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

В ходе несанкционированной акции «Общество требует справедливости» были задержаны провокаторы от скандально известного движения «Весна». Несогласованное властями мероприятие прошло в день праздника выпускников «Алые паруса». Глава региона Александр Беглов призвал воздержаться от проведения публичных акций на эту дату.

«У меня просьба очень простая: отнеситесь с уважением к нашим выпускникам, потому что это большой праздник, мы готовились к нему целый год и сделали все необходимое, чтобы нашим детям было хорошо и безопасно», — сказал Беглов.

Провокаторы из «Весны» проигнорировали эти предписания и призыв градоначальника.

К счастью, праздник молодых людей не был испорчен. Митинг вышел крайне малочисленным. Троих участников задержали. К настоящему моменту они выпущены на свободу.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал правоохранителей «держать ухо востро» в свете возможных провокаций активистов «Весны» в день праздника «Алые паруса».