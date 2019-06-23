Рябцева сравнила Яшина с «бревном», к которому нет доверия

Москва, 23 июня. Бывшая помощница главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Леся Рябцева раскритиковала вечно оправдывающегося за свои провалы Илью Яшина, который стремится занять кресло в Мосгордуме.

Дела у оппозиционного деятеля и последователя скандально известного блогера Алексея Навального обстоят, мягко говоря, не очень. Он, как и «юрист» так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь смог набрать только половину от необходимого количества подписей москвичей. Чтобы как-то оправдаться они винят то погодные условия, то пустые улицы. Сам Яшин и вовсе обвинил власти Москвы, которые не обеспечили сборщикам подписей безопасность.

По словам Леси Рябцевой, метод, к которому прибегает оппозиция и, в частности, Яшин, можно назвать только одним словом «деревянный».

«В чужом глазу соринку видим, а в своем и бревна не замечаем. Бревна по имени Илья Яшин, вот где зарыт абсолютно «деревянный» подход», - отметила журналистка, добавив, что оппозиционер вместо смены повестки и риторики меняет имидж в надежде, что благодаря подобному шагу он будет выглядеть круче в глазах потенциальных избирателей.

Рябцева подчеркнула, что верить такому человеку, который во всех неудачах винит всех, включая и власти города, кроме себя, не хочется.