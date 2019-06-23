Полиция задержала четырех дебоширов после фрик-митинга в Москве

Москва, 23 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек за нарушение общественного порядка после согласованного митинга в Москве, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

По данным источника, митинг на проспекте Академика Сахарова проходил по согласованию с властями столицы. Однако нашлись и те, кто попытался сорвать нормальный ход событий и спровоцировать правоохранителей. Полиция задержала четырех человек.

Согласованный митинг «в поддержку Ивана Голунова» начался в воскресенье в 17.00. Главными зачинщиками акции выступили оппозиционеры. Изначально, митинг планировали провести в поддержку журналиста Ивана Голунова. Но ситуация с Голуновым разрешилась еще 11 июня – журналиста отпустили из-под домашнего ареста, а все обвинения сняли.

Своеобразный Фрик-митинг прошел якобы в поддержку «политических заключенных». На деле же акция больше походила на «Монстрацию», участники которой выходят на шествие с абсурдными лозунгами. Кроме того, для многих фрик-митинг стал поводом «себя показать и на других посмотреть». В толпе раздавались выкрики в поддержку «люстрации», однако, судя по всему, мало кто из участников в действительности знал это слово.

Независимый аналитик и социолог Алексей Филиппов рассказал Федеральному агентству новостей, что фрик-митинг может нормализовать обстановку, которую так долго накаляет оппозиция. По словам эксперта, власти Москвы во главе с мэром Сергеем Собяниным дали возможность горожанам «выпустить пар». Филиппов даже предложил увеличить количество таких мероприятий. По его мнению, это позволит не только свести на нет усилия оппозиции по организации незаконных акций, но и создаст повод горожанам собираться вместе и получать позитивные эмоции.

Задержанных после фрик-митинга провокаторов отпустили почти сразу же после окончания митинга, сообщили в правоохранительных органах.