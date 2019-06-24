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Сирия итоги за сутки на 24 июня на 06.00: в Алеппо задержаны две террористки-смертницы, САА отбивает атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре

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Сирия итоги за сутки на 24 июня на 06.00: в Алеппо задержаны две террористки-смертницы, САА отбивает атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 23 июня. В Алеппо задержаны две террористки-смертницы, САА отбивает атаку ИГ1 в Дейр-эз-Зоре. ВВС Сирии нанесли удар по укреплениям боевиков в Идлибе и Латакии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: совместно с ВКС РФ нанесли точечные удары по расположения радикалов в Идлибе и Хаме, атаковали расположения радикалов в районе города Кабана в Латакии.

 Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели рейд по поиску членов ИГИЛ1 в Ракке, обстреляли позиции боевиков на северо-западе Хамы из артиллерии, отбили атаку боевиков ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре. 

«Сирийская свободная армия» (ССА): задержали двух террористов-смертников в Азазе в Алеппо.

«Джейш аль-Изза»: ударила из ракетных установок по позициям сирийской армии в Хаме.

«Исламское государство»1: предположительно лишилось «спящей ячейки» из 13 человек в Ракке, напали на отряд сирийской армии и «Ливы аль-Кудс» на востоке Дейр-эз-Зора.

«Фатх Аль-Мубин: заявила, что ее боевиками якобы была подбита зенитная установка и танк правительственной армии на северо-западном фронте Хамы.

«Фронт национального освобождения»: заявила об уничтожении двух танков и бульдозера ССА в Хаме.

«Лива аль-Кудс»: в Дейр-эз-Зоре лишилась одного из лидеров.

Курды: отбили нападение неизвестной бандгруппы на востоке Дейр-эз-Зора, являются наиболее вероятными организатора подрыва автомобиля ССА на севере Алеппо.

ВС Турции: обстреляли расположения курдов в северных районах Ирака.

Карта боевых действий в Сирии

Провинция Латакия

Провинция Латакия

Сирийская арабская армия не оставляет попыток выбить группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» с занятых ими территорий на склонах Курдских гор и города Кабана. Как сообщил новостной портал Baladi News, утром ВВС Сирии совершили боевой вылет к позициям боевиков и нанесли точечные удары с воздуха по опорным пунктам исламистов в районе Кабаны. Предыдущие попытки штурма города, которые предпринимала сирийская армия, не привели к успеху, так как боевики стянули внушительный резерв для защиты своего ключевого города в провинции. Горные склоны в Латакии наиболее тактически выгодная позиция для обстрела авиабазы ВКС РФ «Хмеймим», которая на данный момент представляет для них наибольшую угрозу.

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

Несколько полицейских в городе Аль-Баб были ранены при попытке демонтировать самодельную бомбу, уставленную автомобиль, как сообщает новостной портал Halab Today. В организации терактов подозреваются курдские отряды YPG, осуществляющие подпольную деятельность в зонах контроля «Сирийской свободной армии» (ССА). Позднее источник сообщил о задержании в другом занятом протурецкими формированиями городе двух террористов.

В Азазе военная полиция «Сирийской свободной армии» (ССА) арестовала двух женщин с поясами смертников, прибывших из зон контроля курдского полчения. Пока что выясняется к какой группировке принадлежали террористки.

В небе над Алеппо отмечается интенсивные полеты самолетов вооруженных сил РФ, как отмечает новостной портал Aleppo AMC. Военно-воздушные силы Сирии и ВКС России недавно усилили патруль на западе провинции после череды нападений, совершенных джихадистами.

Провинция Дейр-эз-Зор

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские отряды снова стали жертвой нападения неизвестных. У нефтяного месторождения Аль-Изба вооруженная банда атаковали КПП. Курды отбили нападение, как сообщает Twitter-канал Deir Ezzor 24. Информации ро пострадавших в ходе столкновения не было. Вероятным организатором провокации считаются боевики «Исламского государства».

Днем курды провели рейд с обысков в деревне Хармушия на западе провинции, как сообщил источник в сети Twitter (Deir Ezzor 24). Источник также передал, что один один из лидеров палестинского ополчения «Лива аль-Кудс», поддерживающего законное сирийское правительство - Фаузи Хамза, скончался во время выполнения своих обязанностей, но причина смерти в официальном заявлении не названа.

Новостное агенство Al Masdar сообщило, что на востоке от города Меядин подразделение САА атаковали боевики «спящей ячейки» «Исламского государства», устроив засаду у дороги. Нападение удалось отбить, но САА понесла потери. Скончалось или были ранены десять человек из сирийской армии и палестинских бойцов ополчения «Лива аль-Кудс». Участившиеся нападения вынуждает САА стягивать значительные силы в провинцию для борьбы с боевиками, ушедшими в подполье.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

ВВС Сирии продолжили наносить удары по опорным пунктам радикалов на юге Идлиба. В ходе нескольких боевых вылетов были атакованы расположения джихадистов в районе поселка Карса, Сафухан, Кафр-Увейд, Серакиб и города Маарет-Хурма и Аль-Наджия как передает портал Masar Press Net. Днем самолеты армии САР совершили совместные вылеты с ВКС РФ в районы города Шейх-Мустафа, Хан-Шейхун, Кафр-Набаль и Кафр-Бетих, ударив по расположениям и джихадистов были, о чем сообщает новостной портал Step News Agency.

Подразделения САА были обстреляны в районе поселка Бдама, Марванд и Аль-Кандана юге провинции, о чем сообщает Masar Press Net. Атаку боевиков удалось отбить. О потерях в рядах правительственной армии пока ничего не известно.

Вечером Twitter-канал Euphrates Post передал сообщение о том, что в турецком госпитале скончался медиа-активист, поддерживающий группировку «Тахрир аш-Шам», известный под псевдонимом Омар Аль-Димаски. Активист скончался от ран, полученных при взрыве самодельной бомбы установленной в городе Сармада на юге Идлиба.

Провинция Ракка

Провинция Ракка

По данным портала Masar Press Net, один мирный житель скончался на месте и еще трое были доставлены в госпиталь с ранениями разной степени тяжести в результате взрыва противопехотной мины в деревни Хавиджа-Шхун. Мина могла быть оставлена боевиками, при отступлении из Ракки в 2017, когда курды заявили о полной победе над ИГИЛ на подконтрольных им территориях, но так и не провели должны образом разминирование.

На западе провинции правительственные силы САР провели рейд и арестовали 13 человек, обвиняемых в принадлежности к ИГИЛ, о чем сообщает новостной канал Euphrates Post.

Провинция Хама

Провинция Хама

На севере провинции продолжаются боестолкновения в районе Тель-Маллаха. Боевики «Фронта национального освобождения», «Джейш аль-Изза» и «Фатх Аль-Мубин» утверждали, что три танка и зенитная установка сирийской правительственной армии якобы были подбиты ими на северном фронте, о чем сообщал Twitter-канал Halab Today TV. Ни одно из заявлений не было подтверждены официальными СМИ.

Днем ВКС РФ нанесли удар по крепления радикалов в предместьях города Мурек, Аль-Латамина и поселка Халафья, согласно данным новостного портала Masar Press Net. Данные о потерях джихадистов пока что уточняются.

Военный источники новостного агентства Al Masdar сообщает, что отряды специальных войск «Силы Тигра» были отправлены в Хаму. Новое подкрепление, скорее всего, свидетельствует о том, что сирийская армия готовится начать новый штурм в провинции.

Вечером портал Al Masdar сообщил, что турецкие военнослужащие обвиняли сирийскую армию в обстреле их наблюдательного пункта. Турецкий пункт у поселка Тель-Тукан оказался под огнем в ходе перестрелки с бандой боевиков и фактически не был поражен, однако некоторые снаряды действительно долетали до турков. Можно сделать вывод, что боевики при отступлении будут отходить к наблюдательным пунктам покровителей из Анкары, рядом с которыми армия не будет вести боевые действия.

Ирак

Ирак

Как передает новостной портал Riataza, турецкая артиллерия обстреляла районы Захо провинция Дахук на севере Ирака, ударикв по предполагаемым расположениям иракских курдов. Информация о потерях среди курдов не поступало и выяснить это сложно, так как турки обстреливают преимущественной горные районы. Напомним, что в 2016 году турки разместили на территории Ирана свои военные базы под предлогом борьбы с «Рабочей партией Курдистана» (РПК), признанной на территории Турции террористической организацией. Ввод турецких войск в Ирак был осуществлен Анкарой без официального приглашения со стороны властей, которое они не получили и на сегодняшний день.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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Автор: Сергей Петров
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