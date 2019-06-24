Сирия, 23 июня. В Алеппо задержаны две террористки-смертницы, САА отбивает атаку ИГ1 в Дейр-эз-Зоре. ВВС Сирии нанесли удар по укреплениям боевиков в Идлибе и Латакии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: совместно с ВКС РФ нанесли точечные удары по расположения радикалов в Идлибе и Хаме, атаковали расположения радикалов в районе города Кабана в Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели рейд по поиску членов ИГИЛ1 в Ракке, обстреляли позиции боевиков на северо-западе Хамы из артиллерии, отбили атаку боевиков ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре.

«Сирийская свободная армия» (ССА): задержали двух террористов-смертников в Азазе в Алеппо.

«Джейш аль-Изза»: ударила из ракетных установок по позициям сирийской армии в Хаме.

«Исламское государство»1: предположительно лишилось «спящей ячейки» из 13 человек в Ракке, напали на отряд сирийской армии и «Ливы аль-Кудс» на востоке Дейр-эз-Зора.

«Фатх Аль-Мубин: заявила, что ее боевиками якобы была подбита зенитная установка и танк правительственной армии на северо-западном фронте Хамы.

«Фронт национального освобождения»: заявила об уничтожении двух танков и бульдозера ССА в Хаме.

«Лива аль-Кудс»: в Дейр-эз-Зоре лишилась одного из лидеров.

Курды: отбили нападение неизвестной бандгруппы на востоке Дейр-эз-Зора, являются наиболее вероятными организатора подрыва автомобиля ССА на севере Алеппо.

ВС Турции: обстреляли расположения курдов в северных районах Ирака.

Провинция Латакия

Сирийская арабская армия не оставляет попыток выбить группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» с занятых ими территорий на склонах Курдских гор и города Кабана. Как сообщил новостной портал Baladi News, утром ВВС Сирии совершили боевой вылет к позициям боевиков и нанесли точечные удары с воздуха по опорным пунктам исламистов в районе Кабаны. Предыдущие попытки штурма города, которые предпринимала сирийская армия, не привели к успеху, так как боевики стянули внушительный резерв для защиты своего ключевого города в провинции. Горные склоны в Латакии наиболее тактически выгодная позиция для обстрела авиабазы ВКС РФ «Хмеймим», которая на данный момент представляет для них наибольшую угрозу.

Провинция Алеппо

Несколько полицейских в городе Аль-Баб были ранены при попытке демонтировать самодельную бомбу, уставленную автомобиль, как сообщает новостной портал Halab Today. В организации терактов подозреваются курдские отряды YPG, осуществляющие подпольную деятельность в зонах контроля «Сирийской свободной армии» (ССА). Позднее источник сообщил о задержании в другом занятом протурецкими формированиями городе двух террористов.

В Азазе военная полиция «Сирийской свободной армии» (ССА) арестовала двух женщин с поясами смертников, прибывших из зон контроля курдского полчения. Пока что выясняется к какой группировке принадлежали террористки.

В небе над Алеппо отмечается интенсивные полеты самолетов вооруженных сил РФ, как отмечает новостной портал Aleppo AMC. Военно-воздушные силы Сирии и ВКС России недавно усилили патруль на западе провинции после череды нападений, совершенных джихадистами.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские отряды снова стали жертвой нападения неизвестных. У нефтяного месторождения Аль-Изба вооруженная банда атаковали КПП. Курды отбили нападение, как сообщает Twitter-канал Deir Ezzor 24. Информации ро пострадавших в ходе столкновения не было. Вероятным организатором провокации считаются боевики «Исламского государства».

Днем курды провели рейд с обысков в деревне Хармушия на западе провинции, как сообщил источник в сети Twitter (Deir Ezzor 24). Источник также передал, что один один из лидеров палестинского ополчения «Лива аль-Кудс», поддерживающего законное сирийское правительство - Фаузи Хамза, скончался во время выполнения своих обязанностей, но причина смерти в официальном заявлении не названа.

Новостное агенство Al Masdar сообщило, что на востоке от города Меядин подразделение САА атаковали боевики «спящей ячейки» «Исламского государства», устроив засаду у дороги. Нападение удалось отбить, но САА понесла потери. Скончалось или были ранены десять человек из сирийской армии и палестинских бойцов ополчения «Лива аль-Кудс». Участившиеся нападения вынуждает САА стягивать значительные силы в провинцию для борьбы с боевиками, ушедшими в подполье.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии продолжили наносить удары по опорным пунктам радикалов на юге Идлиба. В ходе нескольких боевых вылетов были атакованы расположения джихадистов в районе поселка Карса, Сафухан, Кафр-Увейд, Серакиб и города Маарет-Хурма и Аль-Наджия как передает портал Masar Press Net. Днем самолеты армии САР совершили совместные вылеты с ВКС РФ в районы города Шейх-Мустафа, Хан-Шейхун, Кафр-Набаль и Кафр-Бетих, ударив по расположениям и джихадистов были, о чем сообщает новостной портал Step News Agency.

Подразделения САА были обстреляны в районе поселка Бдама, Марванд и Аль-Кандана юге провинции, о чем сообщает Masar Press Net. Атаку боевиков удалось отбить. О потерях в рядах правительственной армии пока ничего не известно.

Вечером Twitter-канал Euphrates Post передал сообщение о том, что в турецком госпитале скончался медиа-активист, поддерживающий группировку «Тахрир аш-Шам», известный под псевдонимом Омар Аль-Димаски. Активист скончался от ран, полученных при взрыве самодельной бомбы установленной в городе Сармада на юге Идлиба.

Провинция Ракка

По данным портала Masar Press Net, один мирный житель скончался на месте и еще трое были доставлены в госпиталь с ранениями разной степени тяжести в результате взрыва противопехотной мины в деревни Хавиджа-Шхун. Мина могла быть оставлена боевиками, при отступлении из Ракки в 2017, когда курды заявили о полной победе над ИГИЛ на подконтрольных им территориях, но так и не провели должны образом разминирование.

На западе провинции правительственные силы САР провели рейд и арестовали 13 человек, обвиняемых в принадлежности к ИГИЛ, о чем сообщает новостной канал Euphrates Post.

Провинция Хама

На севере провинции продолжаются боестолкновения в районе Тель-Маллаха. Боевики «Фронта национального освобождения», «Джейш аль-Изза» и «Фатх Аль-Мубин» утверждали, что три танка и зенитная установка сирийской правительственной армии якобы были подбиты ими на северном фронте, о чем сообщал Twitter-канал Halab Today TV. Ни одно из заявлений не было подтверждены официальными СМИ.

Днем ВКС РФ нанесли удар по крепления радикалов в предместьях города Мурек, Аль-Латамина и поселка Халафья, согласно данным новостного портала Masar Press Net. Данные о потерях джихадистов пока что уточняются.

Военный источники новостного агентства Al Masdar сообщает, что отряды специальных войск «Силы Тигра» были отправлены в Хаму. Новое подкрепление, скорее всего, свидетельствует о том, что сирийская армия готовится начать новый штурм в провинции.

Вечером портал Al Masdar сообщил, что турецкие военнослужащие обвиняли сирийскую армию в обстреле их наблюдательного пункта. Турецкий пункт у поселка Тель-Тукан оказался под огнем в ходе перестрелки с бандой боевиков и фактически не был поражен, однако некоторые снаряды действительно долетали до турков. Можно сделать вывод, что боевики при отступлении будут отходить к наблюдательным пунктам покровителей из Анкары, рядом с которыми армия не будет вести боевые действия.

Ирак

Как передает новостной портал Riataza, турецкая артиллерия обстреляла районы Захо провинция Дахук на севере Ирака, ударикв по предполагаемым расположениям иракских курдов. Информация о потерях среди курдов не поступало и выяснить это сложно, так как турки обстреливают преимущественной горные районы. Напомним, что в 2016 году турки разместили на территории Ирана свои военные базы под предлогом борьбы с «Рабочей партией Курдистана» (РПК), признанной на территории Турции террористической организацией. Ввод турецких войск в Ирак был осуществлен Анкарой без официального приглашения со стороны властей, которое они не получили и на сегодняшний день.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)