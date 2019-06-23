Трамп заявил о готовности США к переговорам с Ираном по ядерной сделке

Вашингтон, 23 июня. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона начать переговоры с Ираном по ядерной сделке без предварительных условий.

«Мне все равно, какого рода сделка это будет. Это может быть отдельная, может быть включающая всех. Все, что приведет к результату: у них не должно быть ядерного оружия», — заявил Трамп в интервью телеканалу NBC.

Кроме того, Трамп счел сбитый Тегераном американский беспилотник сигналом к переговорам по ядерной сделке.

В 2018 году глава Белого дома заявил о выходе Соединенных Штатов из соглашения с Ираном по ядерной программе и объявил о восстановлении всех санкций против Тегерана. Кроме того, американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении добычи и производства металлов в Иране. Вашингтон объявил Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ Тегеран признал американский CENTCOM террористической организацией, а США «государством-спонсором терроризма».

В четверг КСИР сообщил, что сбил американский беспилотник, который вторгся в воздушное пространство Ирана на юге страны. Однако в Вашингтоне уверяют, что беспилотник находился в международном воздушном пространстве.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя ухудшение отношений США и Ирана, призвал стороны придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Путин также отметил, что выход США из СВПД негативно сказывается на режиме нераспространения ядерного оружия.