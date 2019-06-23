Сирия, 23 июня. Медиа-активист «Тахрир аш-Шам» скончался от полученных ран после взрыва в Идлибе, в Ракке САА задержано 13 предполагаемых членов ИГИЛ1. В Ираке турецкие войска обстреливают курдские территории Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВКС РФ: атаковали позиции и укрепления боевиков на севере Хамы.

ВВС Сирии: нанесли точечные удары по расположения радикалов в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели рейд по поиску членов ИГИЛ в Ракке, обстреливают позиции боевиков на северо-западе Хамы их артиллерии.

«Исламское государство1»: предположительно лишилось «спящей ячейки» из 13 человек в Ракке.

Курды: продолжают пренебрегать просьбами сирийского населения Дейр-эз-Зора и отказываются навести порядок в захваченном ими Аль-Багузе.

ВС Турции: обстреляли расположения курдов в северных районах Ирака.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает новостной портал Euphrates Post, большое количество разложившихся тел по-прежнему разбросано в районе лагеря Аль-Багуз, откуда были выбиты боевики «Исламского государства» в марте этого года совместными усилиями курдских отрядов SDF и американскими солдатами. Штурм лагеря длился несколько месяцев, в течение которых войска НАТО сбрасывали тонны авиационных бомб и артиллерийских снарядов. В основном, в ходе обстрела Аль-Багуза гибли женщины, дети и семьи, которым некуда было бежать, а не боевики. Теперь же курды не предпринимают никаких действий, чтобы захоронить тела, оставшиеся после «героического освобождения». По мнению курдских оккупантов оставленные на своих местах тела призваны напоминать сирийцам о том, что их ждет, если они примкнут к боевикам «Исламского государства». Теперь жители окрестностей печально известного лагеря находятся в затруднительном положении.

Провинция Идлиб

Военно-воздушные Сирии совершили боевой вылет на юг провинции. Самолеты САР нанесли точечные удары по расположениям джихадистов в районе поселка Хазарин. Информация о жертвах среди джихадистов утосняется, о чем сообщает новостной портал Masar Press Net.

Как передает Twitter-канал Euphrates Post, в турецком госпитале скончался медиа-активист, поддерживающий группировку «Тахрир аш-Шам», известный под псевдонимом Омар Аль-Димаски. Омар Аль-Димаски был доставлен в Турцию из Идлиба после того как в его автомобиль было установлено самодельное взрывное устройство, сдетонировавшее на дороге у города Сармада. Активист потерял ногу и получил ряд тяжелых травм, от которых он в последствии скончался.

Провинция Ракка

На западе провинции Ракка правительственные силы САР провели рейд и в ходе него были арестованы 13 человек, обвиняемых в принадлежности к ИГИЛ, о чем сообщает новостной канал Euphrates Post. В связи с учащением нападений боевиков на востоке Евфрата сирийской армии приходится усиливать свое присутствие на подконтрольных ей территориях провинции.

Провинция Хама

ВКС РФ совершили боевой вылет к позициям боевиков, которые организовали опорный пункт на югу от поселения Хальфая и нанесли джихадистами точечные удары в предместьях города Аль-Латамина на севере провинции, как сообщает Step News Agency.

Как передает Al Masdar, турецкие военнослужащие заявили, что сирийской армией был случайно обстрелян их наблюдательный пункт у поселка Тель-Тукан в ходе перестрелки с бандой боевиков. В сообщении говорится, что фактически наблюдательный пункт не был поражен, однако снаряды действительно долетали до турков. Можно сделать вывод, что боевики при отступлении будут отходить к наблюдательным пунктам своих покровителей из Анкары, рядом с которыми сирийская армия не сможет вести боевые действия.

Ирак

По данным курдского новостного портала Riataza, турецкая артиллерия обстреляла районы Захо провинция Дахук на севере Ирака, ударив по предполагаемым расположениям иракских курдов. Информация о потерях среди курдов не поступало и выяснить это сложно, так как турки обстреливают преимущественной горные районы. Напомним, что в 2016 году турки разместили на территории Ирана свои военные базы под предлогом борьбы с «Рабочей партией Курдистана» (РПК), признанной на территории Турции террористической организацией. Ввод турецких войск в Ирак был осуществлен Анкарой без официального приглашения со стороны властей, которое они не получили и на сегодняшний день.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)