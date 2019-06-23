Трамп заявил, что не готов к поражению на президентских выборах 2020 года

Вашингтон, 23 июня. Президент США Дональд Трамп признался, что не готов потерпеть поражение на президентских выборах 2020 года. Глава Белого дома добавил, что не любит проигрывать.

«Нет. Наверное, нет. Гораздо лучше было бы, если бы я сказал «да», мне гораздо легче было бы сказать «да», — заявил Трамп в интервью телеканалу NBC в ответ на вопрос о поражении.

Президент США добавил, что он не любит проигрывать и в своей жизни редко терпел поражение. Он отметил, что избирался на пост президента США в первый раз и сразу же победил. Трамп подчеркнул, что намерен пойти на выборы второй раз и победить снова.

В середине июня Трамп официально объявил о намерении участвовать в гонке за президентское кресло в 2020 году. Президентские выборы запланированы на 3 ноября 2020 года. Согласно опросу телеканала Fox News, на следующих президентских выборах за Трампа готовы проголосовать 39% избирателей, при этом его конкурента — бывшего вице-президента Джо Байдена — поддерживают 49% американцев.

В правящих кругах Вашингтона развернулась масштабная кампания против Трампа. Сейчас ситуацию в Штатах можно охарактеризовать как «внутриполитический хаос», считает член Совета Федерации Владимир Джабаров. Сенатор отметил, что кампания стала следствием неправильных шагов Трампа на заре президентства. Джабаров подчеркнул, что на посту президента США Трамп смог многого добиться во внутренней политике.