Либеральные провокаторы требуют освободить террористов и экстремистов

Москва, 23 июня. Митинг оппозиционной общественности прошел в воскресенье в Москве на проспекте Академика Сахарова. По заявлениям оппозиционеров, акция была направлена на защиту так называемых «политических заключенных». При этом в список «политзаключенных» оппозиция записала террористов и коррупционеров.

Лидеры оппозиционной общественности собирались провести митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова. Но ситуация с Голуновым была урегулирована в кратчайшие сроки и, казалось бы, повод митинговать пропал. Однако либеральная общественность решила не отказываться от акций и нашла новый предлог – защита «политзаключенных». Это лишний раз подтверждает, что оппозиции неважно, под какими плакатами выступать, кого «защищать», лишь бы навести шум и пропиарить себя и тем самым отработать полученные с Запада средства.

Как заявили сами оппозиционеры, они выступают против «фальсификации обвинений» в отношении подозреваемых по политическим преступлениям. Тем не менее в рядах «политзаключенных» оказались фигуранты дел, никак не связанных с политикой, в том числе либералы требует освобождения террористов и мошенников. Очевидно, что оппозицию не волнует, что улицы заполонят опасные элементы.

Оппозиционеры требуют отпустить всех «политзаключенных», при этом забывая, что среди них есть и те, кто не дорожит человеческими жизнями и готов устраивать настоящие бойни. По мнению либералов, на свободе должен оказаться националист и экстремист Максим «Тесак» Марцинкевич, прославившийся ненавистью ко всему «русскому». Кроме того, оппозиция готова выпустить на свободу и Олега Сенцова, который готовил теракты в Крыму.

Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков назвал требование оппозиционеров отпускать всех, кто заявляет о своей «невиновности», как минимум странным.

«Тут требования, мягко говоря, странные, даже если взять дело Голунова. Ведь наша страна проводит борьбу с наркоугрозой. Нужно бороться с наркотрафиком и распространением наркотиков. Естественно, с соблюдением презумпции невиновности и законодательства России», — отметил Цветков.

Кроме того, эксперт отметил, что митинги, даже согласованные, должны проходить без нарушения общественного порядка и не перерастать в провокацию.

«С одной стороны, люди имеют право выражать свою позицию и проводить согласованные массовые мероприятия, демонстрации, митинги и пикеты. Но они не должны мешать другим людям, для них нужно подбирать подходящее время. Такие мероприятия должны носить спокойный характер и не провоцировать людей», — заявил Цветков в комментарии «Инфореактору».

В ходе митинга в Москве не обошлось и без упоминания Голунова. Сам журналист уже давно открестился от всех выступлений в его «защиту», тем не менее оппозиция продолжает спекулировать на теме Голунова. Как отметил российский политолог Сергей Простаков, раскручивание темы Голунова выглядит уже как попытка пропиариться.

«Без этого вся бесполезность и никчемность оппозиционеров будет слишком заметна, поэтому они используют ставшие неактуальными случаи и проводят ставшую уже больше недели назад неактуальной акцию», — отметил эксперт.

Ранее общественный и политический деятель Николай Стариков, комментируя митинг в поддержку «политзаключенных», выразил мнение, что формулировка стала новым трендом. В «политзаключенных» либералы записали нарушителей закона, чьи политические взгляды совпадают с точкой зрения оппозиционеров. Кроме того, задержанные за беспорядки на несогласованном митинге 12 июня тоже поспешили причислить себя к «политзаключенным», забыв, что нарушили закон.