Провал фрик-митинга превратился в «мертвый пиар», заявил Клинцевич

Москва, 23 июня. Член Совета Федерации Франц Клинцевич объяснил, почему фрик-митинг в Москве «в поддержку» журналиста интернет-издания Ивана Голунова закончился откровенным провалом.

По мнению сенатора, оппозиционеры, так яро «защищающие» Голунова, которого еще 11 июня освободили из-под домашнего ареста, пытаются пропиариться на «мертвой» теме. В комментарии iReactor Клинцевич отметил, что справедливость восторжествовала. Однако либералы продолжают «раскачивать» ситуацию, хотя общественности тема уже совершенно не интересна — журналиста отпустили на свободу, а «власть вменяемо показала, где ошибки, как будут исправлять, и кто виноват». То, что оппозиция пытается с новой силой раздуть конфликт, свидетельствует о заказном характере провокаций, уверен политик.

«Оппозиция и либеральная часть, накрученная извне, пользуется случаем и пытается нагнетать обстановку. Сегодня у людей и так много трудностей, чтобы создавать проблемы себе и помогать непонятно кому. Продолжение раскачки темы перспектив не имеет, а те, кто это делает, теряют больше, чем приобретают», — объяснил Клинцевич.

В воскресенье в Москве прошел очередной митинг «в поддержку» журналиста Голунова. Столичные власти прислушались к общественности и согласовали проведение мероприятия, чтобы либеральная «тусовка» отказалась от провокаций и скандалов. Независимый аналитик и социолог Алексей Филиппов в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал, что подобные акции, которые прошли в разных городах России, особого интереса у общества не вызвали, поэтому на митинге в Москве были преимущественно фрики.