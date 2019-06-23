Неизвестный напал на пост ДПС в Грозном

Грозный, 23 июня. Неизвестный напал на сотрудников ДПС у резиденции главы Чеченской республики в Грозном, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По данным источника, нападение на пост ДПС произошло улице Лорсанова. Нападавший подъехал к посту на автомобиле каршерингового сервиса. Мужчину ликвидировали на месте инцидента.

Двое сотрудников ДПС получили ранения. По предварительным данным, их жизни ничто не угрожает.