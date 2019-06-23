В Госдуме назвали акции в «поддержку» Голунова подготовкой к «Майдану» в России

Москва, 23 июня. Группа провокаторов, координируемая западными кураторами, использует дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова для подготовки к российскому «Майдану», уверен депутат Госдумы Евгений Федоров.

«Организационные стороны в свое время сформировал Навальный, добавились другие группы. Голунов — это просто повод. Так получилось, что его крутили в СМИ несколько дней и его запомнили. А если не Голунов — будет мусор, храм», — заметил депутат.

Он подчеркнул, что некоторые участники митингов «в поддержку» Голунова были замечены на акциях против строительства храма в екатеринбургском сквере и в Грузии, где накануне начались провокации и беспорядки. Федоров заявил, что эта группа оппозиционеров является враждебной РФ группировкой, которая на митингах проводит «учения», отрабатывая технологии взаимодействия и подготавливая «Майдан» в России. Об этом пишет «Политэксперт».

«Работа у них такая — уничтожить страну и наш народ. Для этого им нужно подготовиться. У всех на глазах. В центре Москвы», — объяснил политик.

Отметим, очередная акция «в поддержку» журналиста «Медузы» прошла в столице 23 июня. Столичные власти пошли навстречу общественности и согласовали проведение мероприятия, чтобы представители либеральной «тусовки» не раскачивали ситуацию и не занимались провокациями. Федоров отмечает, что оппозиция, которая вышла на митинг в Москве, действует строго в соответствии требованиями знаменитых методичек американского Госдепартамента.

Важно, что уголовное преследование Голунова прекращено еще 11 июня, но либералы продолжают использовать журналиста в качестве инструмента для самопиара и хайпа, проводя бессмысленные митинги.

Напомним, журналиста Голунова задержали в Москве 6 июня. В отношении него возбудили уголовное дело по подозрению в сбыте наркотиков. К судьбе журналиста подключились Совет при президенте по правам человека, уполномоченный по правам человека в РФ, Союз журналистов России, Общественная палата Москвы. Также неравнодушные граждане указали на ряд несостыковок в деле. Голунова отпустили из-под домашнего ареста 11 июня.

После этого во многих российских городах прошли акции «в поддержку» журналиста. Однако оппозиция, которой плевать на судьбу самого Голунова, использовала его дело для достижения своих корыстных целей — «раскачивания» ситуации и провокаций. Было уже три митинга, в том числе и несогласованный. Но даже 12 июня — в День России — когда либералы вышли в центр Москвы на несанкционированное мероприятие, власти и правоохранительные органы действовали гуманно, не позволяя провокаторам устроить скандал. Еще две законные акции прошли 16 и 23 июня. Сегодня на нее пришли исключительно фрики: общественность не проявила интерес к уже совершенно ненужным акциям «в поддержку» Голунова, так как уголовное преследование журналиста давным-давно прекращено.