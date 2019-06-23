Москва, 23 июня. Возрождение праздника «Алые паруса» было символом перемен в лучшую сторону, которые тогда происходили в стране. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью для документального фильма «Алые паруса», который вышел в эфир телеканала «Россия-1».

Глава государства напомнил: период с 2000 по 2004 год характеризовался тем, что жизнь в стране была очень сложной: стоял высокий уровень безработицы, 40% населения России жили за чертой бедности, а на Кавказе еще не закончились тяжелые события. Однако 2005-й год ознаменовался заметным движением вперед.

Владимир Путин рассказал, как предложил возродить «Алые паруса» в Петербурге 14 лет назад.

«Городским властям, в частности Валентине Ивановне Матвиенко, как губернатору, хотелось показать, что перемены наступают. И я тогда вспомнил про «Алые паруса» и предложил ей подумать на тему того, что можно было бы возродить этот праздник, тем более что он связан с молодыми людьми, вступающими во взрослую жизнь», — рассказал президент РФ.

Он отметил, что сам впервые обратил внимание на «Алые паруса» уже будучи студентом.

«Один из первых праздников, конечно, помню. Ярко, красиво, интересно. Он не был, конечно, таким ярким, как тот, который сейчас мы имеем в Петербурге», — сказал Владимир Путин.

По его мнению, в период с 1991 по 2005 год праздник не проводился в связи с отсутствием финансирования на организацию такого масштабного мероприятия. Он отметил: жаль, что ежегодное проведение «Алых парусов» в этот период было прервано, так как это был яркий и красивый, не политизированный праздник.

«И таких праздников было в стране и в городе очень мало, если вообще они были», — добавил Владимир Путин.

Напомним, «Алые паруса» — ежегодные праздничные мероприятия, которые проводятся в честь выпускников школ в Петербурге в конце июня. Впервые праздник состоялся в 1968 году. В 2019 году у него появился новый символ — под алыми парусами по Неве пройдет отечественный корабль — бриг «Россия». Мероприятие состоится 23 июня.

Подробнее о том, как попасть на «Алые паруса», ознакомиться с их программой, а также графиком работы петербургского общественного транспорта в праздничную ночь, можно в материале Федерального агентства новостей.