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Иракские ВС уничтожили 10 тоннелей террористов вблизи Мосула

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Иракские ВС уничтожили 10 тоннелей террористов вблизи Мосула

Мосул, 23 июня. Иракские вооруженные силы при поддержке международной коалиции провели операцию, в рамках которой было уничтожено 10 тоннелей к юго-западу от Мосула и ликвидированы несколько боевиков. Об этом говорится в заявлении командования объединенных сил Ирака.

Сообщается, что спецоперацию провели бойцы отдела по борьбе с терроризмом при поддержке авиации армии Ирака и самолетов международной коалиции. Она длилась двое суток — с 21 по 23 июня. 

«Целью являлось пресечение бегства террористических банд «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) к югу от района Аль-Хадер до района Аль-Сайния к юго-западу от Мосула», — говорится в заявлении, передает РИА Новости.

Отмечается, что были проведены поисковые мероприятия, во время которых силовики уничтожили 10 тоннелей и пещер, а также ликвидировали находящихся в них террористов. Кроме того, были сожжены склады, принадлежавшие боевикам.

ВС Ирака утверждают, что в рамках этой спецоперации им удалось уничтожить путь снабжения террористов между Аль-Хадер, Аль-Сайния и окрестными районами.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Автор: Регина Пак
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