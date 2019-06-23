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МИД Украины не исключил встречу Путина и Зеленского

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МИД Украины не исключил встречу Путина и Зеленского

Киев, 23 июня. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключил возможность проведения встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Я считаю, что очень здорово, что эти визиты в Брюссель, Париж и Берлин именно сейчас произошли, с временной точки зрения. Затем будут встречи в японском городе Осака, с Путиным», — заявил глава МИД Украины в интервью «5 каналу».

Кроме того, Климкин назвал визиты Зеленского в Европу «разведкой боем». По словам украинского министра, Зеленский провел сложные дискуссии относительно Совета Европы, по газу и «Северному потоку».

Зеленский посетил с официальным визитом Париж и Берлин и встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Однако визиты в европейские столицы не принесли президенту Украины желаемых результатов. Меркель проигнорировала требование Зеленского ужесточить санкции против России. Канцлер заявила, что в случае реализации «Минска» ограничения против Москвы могут быть сняты.

Зеленский заявил, что Киев верит в минские договоренности и надеется, что с их помощью будет урегулирован конфликт на востоке страны. При этом шестой президент Украины отказался идти на прямой диалог с Донецкой и Луганской народными республиками в соответствии с минскими договоренностями.

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Автор: Сергей Петров
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