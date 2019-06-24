Сирия новости 24 июня 07.00: неизвестные взорвали трубопровод в Тартусе, в Хаджине нашли госпиталь, полный трупов

Сирия, 24 июня. Произошла диверсия на нефтепроводе в Тартусе, боевики ССА превратили школу в Африне в центр разведки, в Хаджине нашли госпиталь, полный неубранных трупов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиаудары по террористам в Идлибе, разбомбили склады оружия и крупную базу боевиков в Алеппо.

«Сирийская свободная армия» (ССА): превратили начальную школу в Африне в разведцентр, обстреляли курдские силы в Телль-Рифате.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): убили и ранили 40 шиитов к востоку от Багдада.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: арестовали членов «спящей ячейки» ИГ в Идлибе.

Курды: готовятся освободить новую партию семей ИГИЛ из лагеря «Аль-Хол» в Хасаке, эвакуировали жителей затопленного лагеря беженцев «Тувехина» в Ракке.

Провинция Тартус

Неизвестные взорвали подводный трубопровод в районе города Баниас в провинции Тартус. Как сообщает новостной источник в Twitter (@SyriawatanNews), разлив нефти был обнаружен в Средиземном море в районе Баниаса в субботу. Сегодня водолазы сирийской нефтетранспортной компании смогли спуститься к точке разрушения трубопровода и обнаружили следы подрыва пяти трубопроводных линий.

Вторая, третья и четвертая линия были незамедлительно выведены из эксплуатации. Сирийское министерство нефтяной промышленности немедленно приступило к работам по оценке ущерба и восстановлению трубопровода, а сирийская государственная телерадиокомпания в воскресенье показала кадры с места подрыва.

Провинция Алеппо

Протурецкие боевики «Свободной сирийской армии» (ССА) захватили начальную школу в Африне и превратили ее в тренировочный центр военной разведки, сообщает источник в Twitter (@afrin_monitor). Сотрудники центра будут развивать турецкую сеть агентурной разведки в провинции Алеппо.

Жители города Аль-Баб в провинции Алеппо вышли на акции протеста против турецкой оккупационной армии и протурецких сил ССА. Как сообщает курдский источник в Twitter (@curdistani), сирийцы требуют выхода из города турецких сил и передачи его под контроль САА.

ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли авиаудар по крупной военной базе «Хайят Тахрир аш-Шам» и двум складам оружия, принадлежащим группировке в провинции Алеппо. Об этом сообщает медиаактивист в Twitter (@HarbiehNadie).

Боевики ССА обстреляли из минометов курдские силы в районе города Телль-Рифат, сообщает новостной источник в Twitter (@Step_Agency). Среди курдских бойцов есть убитые и раненые.

Провинция Дейр-эз-Зор

Небольшая группа бойцов «Хезболлы», которая была дислоцирована в провинции Дейр-эз-Зор, направилась в провинцию Хама, сообщает источник в Twitter (@NotWoofers). Предположительно ливанские союзники Дамаска были направлены в Хаму для участия в операции против террористов в идлибской зоне деэскалации.

В городе Хаджин, расположенном на левобережье Евфрата, курдские силы обследовали госпиталь, чтобы оценить приблизительные затраты, необходимые для его восстановления. Членам местного совета открылась ужасная картина, сообщает источник в Twitter (@NotWoofers): здание госпиталя оказалось полно трупов в состоянии разложения. Как оказалось, после того как в декабре 2018 года Хаджин был отбит «Демократическими силами Сирии» (SDF) и силами международной коалиции, никто не позаботился обследовать здание госпиталя и убрать тела погибших.

Перед местным советом встала дилемма: очистить переполненный разложившимися трупами госпиталь и привести его в работоспособное состояние будет очень трудно; его можно снести, однако в настоящее время в Заевфратье любые строительные материалы — на вес золота, и курдской администрации не под силу будет достать необходимое для постройки нового госпиталя.

Напомним, в ходе осады Хаджина, который обороняли боевики ИГИЛ, коалиция во главе с США обрушила на него огромное количество авиационных и артиллерийских ударов, до 80% зданий в городе были уничтожены в результате обстрелов. По всей видимости, курдские силы, взявшие город под контроль, даже не попытались провести в нем зачистку и уборку трупов.

Провинция Идлиб

Сирийская авиация нанесла удары по позициям боевиков в районе города Тафтаназ в Идлибе. Кроме того, как сообщает новостной источник в Twitter (@baladinetwork), авиация нанесла также удары по позициям боевиков в районе Маарет ан-Нумана.

Между тем Baladi News сообщает о ликвидации «спящей ячейки» террористов «Исламского государства» в провинции Идлиб, находящейся под контролем боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам». Сообщается, что силы безопасности «Тахрир аш-Шам» арестовали четверых террористов в городе Сармада; у них были обнаружены самодельные взрывные устройства и вооружение.

Провинция Ракка

Наводнение вынудило спасаться бегством жителей лагеря беженцев «Тувехина», расположенного к западу от Ат-Табки. Как сообщает агентство Baladi News, повышение воды в Евфрате привело к частичному затоплению лагеря. В результате около 100 семей пришлось спасаться бегством. «Демократические силы Сирии» (SDF), контролирующие регион, приняли решение перевезти беженцев в лагерь «Аль-Махмудли», расположенный около Ракки.

Провинция Хасака

«Демократические силы Сирии» (SDF) готовятся депортировать несколько семей боевиков «Исламского государства» из лагеря беженцев «Аль-Хол». Как сообщает новостной источник в Twitter (@SyriawatanNews), бывшие члены ИГИЛ будут освобождены и депортированы на юго-восток провинции Дейр-эз-Зор, в зону проживания арабских племен. На каких условиях было принято решение об освобождении этих людей, не сообщается; возможно, за содержащихся в лагере «Аль-Хол» людей вступились шейхи сирийских племен.

Ирак

Террористы «Исламского государства» взяли на себя ответственность за нападение на шиитов в Ираке. Как сообщает аналитический источник в Twitter (@RosannaMrtnz), террористы утверждают, что убили и ранили 40 человек в ходе теракта в районе Аль-Баладия к востоку от Багдада.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)