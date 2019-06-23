Фрики, которые пришли на Сахарова: фоторепортаж

Москва, 23 июня. В Москве состоялся митинг «в поддержку» журналиста Ивана Голунова, которого ранее задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Корреспондента позже освободили и дело было закрыто, однако митинг решили не отменять. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на этом мероприятии, согласованном московской мэрией.

Столичные власти сочли нужным дать возможность высказаться всем желающим. Возможно, именно поэтому на проспекте Академика Сахарова собралась, пусть и немногочисленная, но самая разная публика: от общественников-активистов до фриков.

Отчасти «мероприятие» на Сахарова напоминало «Монстрацию», участники которой выходят на шествие с абсурдными лозунгами.

Например, футболку этого участника митинга украшает надпись «Люстрации».

В какой-то момент пришедшие на акцию стали выкрикивать лозунг:

«Мы выбираем люстрации!»

Не совсем ясно: кого и где собираются люстрировать и понимают ли участники митинга значение этого слова.

Одной из центральных тем сегодняшнего митинга стали требования декриминализовать статью 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Причем использовались для этого следующие лозунги:

«228 — на свалку истории. Наркпросвет».

Впрочем, часть участников митинга все же помнила, что это мероприятие было организовано «в поддержку» Ивана Голунова. Некоторые использовали принты и надписи «Я/Мы Иван Голунов».

Ранее в комментарии Федеральному агентству новостей директор Института новейших государств и политолог Алексей Мартынов предположил, что митинг пройдет в штатном режиме, без эксцессов. Что ж, так оно и случилось: мероприятие вышло тихим и малочисленным – как и предполагал эксперт: «Скучная, неинтересная акция, которая, собственно, ни о чем, потому что с Голуновым все в порядке».