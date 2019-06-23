Навальный уехал в Италию, наплевав на фрик-митинг и сторонников

Москва, 23 июня. Скандально известный блогер Алексей Навальный и глава так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» улетел в Италию, наплевав на фрик-митинг оппозиции в Москве «в поддержку» журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова.

Власти Москвы пошли навстречу общественности и согласовали проведение акции, чтобы либеральная общественность не раскачивала ситуацию и не занималась провокациями.

Однако Навальный отправился в Италию и отказался поддерживать оппозицию. Видимо, санкционированное с городскими властями мероприятие уже не так интересно скандальному блогеру – на нем пропиариться не получится. Хотя 12 июня – в День России – Навальный с удовольствием отправился на незаконную акцию «в поддержку» Голунова, использовав журналиста в качестве инструмента для самопиара и хайпа.

Как рассказал независимый аналитик и социолог Алексей Филиппов в комментарии Федеральному агентству новостей, подобные акции, которые прошли в разных городах России, особого интереса у общества не вызвали. Поэтому на митинге в Москве были преимущественно фрики и минимальное количество сторонников дискредитировавшего себя Навального, идеи которого уже давно никому не интересны.