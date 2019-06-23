Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

Владелец «Спартака» рассказал, как передаст клуб болельщикам

43
0 Оставить комментарий

Владелец «Спартака» рассказал, как передаст клуб болельщикам

Москва, 23 июня. Владелец ФК «Спартак» Леонид Федун объяснил, как он собирается передать свой клуб фанатам к 2023 году.

Он рассказал, что через несколько лет уходит из «Спартака», однако не намерен отдавать клуб акционерам. По его словам, «Спартак» совершенно бесплатно получат болельщики.

«Сами болельщики и будут решать, кто будет управлять клубом. Они будут избирать генерального директора и президента», — отметил Федун в интервью Kp.Ru.

Владелец ФК подчеркнул, что в ближайшие годы намерен сделать так, чтобы «Спартак» был самодостаточным.

«Я народную команду отдаю народу», — сказал он, заметив, что 20 лет находиться на одном и том же месте нелегко.

Федун рассказал и о том, как ему удается совмещать два дела — бизнес и ФК «Спартак». 

«Это часть жизни. Это страсть. «Спартак» — это моя страсть. И я постараюсь сделать так, чтобы эта страсть реализовала себя», — объяснил он.

Ранее Федун рассказал о перспективах главного тренера Олега Кононова. Он подчеркнул, что доверяет наставнику «красно-белой» команды.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров