Соболь опозорила митинг в поддержку Голунова своим появлением и пиаром кампании в МГД

Протеже блогера Алексея Навального Любовь Соболь сегодня выступила на митинге в поддержку Ивана Голунова. О журналисте она не сказала почти ни слова. Всю речь посвятила рекламе собственной избирательной кампании.

На сцене митинга, согласованного правительством Москвы, Любовь Соболь сообщила, что власть не дает оппозиционерам площадки для высказывания. Она также рассказала о трудностях, с которыми команда Навального сталкивается при сборе подписей: избиратели не спешат поддерживать сторонников Алексея Анатольевича. Создается впечатление, что Соболь не знает, чему на самом деле посвящен митинг: дело Голунова ее не интересует.

Предыдущий митинг в поддержку журналиста кандидат в МГД пропустила: полетела в Германию получать премию имени Бориса Немцова. Ближайшим соратникам это решение Соболь объяснила так.

«Зачем мне с этим журналистским быдлом на одной площади стоять? Я не считаю, что журналисты вообще заслуживают такой чести», — рассказал Федеральному агентству новостей собственный источник в ФБК.

Кстати, сам Навальный тоже использовал дело журналиста Голунова исключительно для самопиара. Он тоже забыл упомянуть Голунова в посте, посвященном несанкционированному митингу в поддержку журналиста. Зато себя похвалить не забыл. К слову, на 30 суток его так и не задержали: отпустили после короткой беседы.