Оппозиционные провокаторы записали в «политзаключенных» даже коррупционеров, террористов и педофилов

Москва, 23 июня. Митинг оппозиции в поддержку якобы «политических заключенных» прошел в Москве в воскресенье на проспекте Академика Сахарова. Акция была согласована с властями столицы, для проведения шествия проспект перекрыли. Однако среди так называемых «политзаключенных» оказались террористы и коррупционеры.

Либеральная общественность планировала провести митинг в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Однако история с Голуновым уже давно разрешилась – журналиста отпустили, сняв с него все подозрения. Тем не менее оппозиция решила не упускать шанс и переформатировала митинг в поддержку «политзаключенных». Примечательно, что в ряды «политзаключенных» попали беспощадные преступники, которые обвинены в терроризме, педофилии и других преступлениях, никак не связанных с политикой.

Как отметил общественный и политический деятель Николай Стариков, формулировка «политический заключенный» стала новым трендом в рядах оппозиции. В «политзаключенных» либералы записали нарушителей закона, чьи политические взгляды совпадают с точкой зрения оппозиционеров. Стариков отметил, что теперь убийцу и насильника можно назвать «жертвой режима» и требовать его освобождения, если он придерживается либеральных взглядов.

«Тот факт, что так называемая «оппозиция» на своих мероприятиях постоянно упоминает имена людей и требует освобождения тех, кто обвинен в финансировании терроризма, подготовке террористических актов, в расхищении государственной собственности — уже не вызывает никакого удивления», — заявил Стариков в комментарии Nation News.

Эксперт напомнил о деле режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении бюджетных средств. Еще одним примером является арест дагестанского журналиста Абдлулмумина Гаджиева по подозрению в финансировании терроризма. Против них возбуждены дела по уголовным статьям, не имеющим отношения к политическим преступлениям. Тем не менее либералы продолжают оправдывать тех, кто ворует деньги и финансирует террористов только потому, что они выступают против действующей власти.

Директор Института новейших государств, международный эксперт Алексей Мартынов отметил, что после случая с Голуновым оппозиция пытается раскрутить тему «политзаключенных». Очевидно, что целью либералов является пропиарить себя любыми способами, даже защищая преступников.

«Голунов, Иванов, Петров тут не при чем. Здесь важно внимание общественности — с одной стороны, а с другой — им за это, насколько я понимаю, хорошо платят», — считает Мартынов.

Для лидеров оппозиционной общественности не имеет значения, под какими плакатами выступать, кого «защищать», лишь бы навести шум и пропиарить себя и тем самым отработать полученные с Запада средства. При этом оппозиция активно продвигает моду на «политзаключенных» среди своих поклонников.

На несогласованных акциях в Москве 12 июня в «поддержку» Голунова, с которого к тому моменту сняли обвинения и отпустили из-под домашнего ареста, протестующие чуть ли не прыгали в руки полицейским и всячески провоцировали сотрудников правоохранительных органов. В Сети появилась мода на фотографии из автозаков. Решившие пропиариться на незаконной акции даже посчитали себя «политзаключенными», при этом забыв, что вышли на несогласованный митинг и нарушили закон. Как отметил публицист и журналист Анатолий Вассерман, либералам неважно под какими плакатами выступать, лишь бы привлечь внимание.