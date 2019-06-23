Донбасс сегодня: военные ЕС превращают Донбасс в личный полигон, инфекции побеждают ВСУ

Донбасс, 23 июня. Войска Киева прицельно бьют по мирным жителям и домам Донецка. Силы ООС получили спецраспоряжение на организацию провокаций в канун визита европейских военных в зону гражданского конфликта. Украинскую армию продолжают косить инфекции. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Украинские войска бьют прицельно по жилым домам и людям

Несмотря на снижение интенсивности огня в минувшие сутки, украинские подразделения показывают чудеса «результативности» в борьбе с «оккупантами».

Используя всего лишь 25 боеприпасов, выпущенных за сутки по пяти городам и поселкам Донецкой народной республики, «защитники» Украины смогли частично разрушить два жилых дома на западе Донецка и ранить 13-летнюю девочку в Горловке. Данные приводит представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Основные обстрелы, согласно информации СЦКК, велись на Донецком и Мариупольском направлениях, где Вооруженные силы Украины применяли 120-мм и 82-мм минометы. Кроме того, использовались гранатометы и стрелковое оружие.

Луганский центр СЦКК информирует о двух обстрелах с направлений Светлодарска и поселка Луганское по поселкам Лозовое и Логвиново соответственно. Здесь украинские военнослужащие применили пушки боевых машин пехоты, автоматические и противотанковые станковые гранатометы. Обошлось без жертв, о разрушениях информации пока не поступало.

Донбасс превращают в военный полигон европейских оборонных ведомств

С таким заявлением выступил накануне официальный военный спикер ДНР майор Даниил Безсонов. Согласно полученной дончанами информации из штаба силовой операции Киева, Генштаб ВСУ в канун визита в Донбасс председателя военного комитета ЕС генерала Клаудио Грациано отдал спецраспоряжение командирам соединений Операции объединенных сил на усиление провокационных обстрелов ДНР и ЛНР.

Мотив подобных указаний вполне традиционен и понятен — таким образом украинское руководство демонстрирует мировому сообществу «террористическую сущность» противника, поскольку задача провокационных обстрелов состоит в вызове ответного огня и его фиксации.



В связи с данными фактами Безсонов потребовал от руководства европейских стран оказать влияние на свои военные структуры, которые превратили регион Донбасс в военный полигон для решения личных целей и не обращают внимания на последствия этого для мирного населения.

Войска Киева подвергают опасности мирных жителей

Оборудованные склады ракетно-артиллерийских вооружений (РАВ) украинской армии вскрыты источниками луганчан в Широком, Новоайдаре и Алексеевке Луганской области, информирует военный спикер ЛНР Иван Филипоненко. Склады расположены в населенных пунктах в сельхозпостройках, а правила хранения боеприпасов полностью нарушены, утверждает Филипоненко. Военные объекты находятся в зонах ответственности 25-й воздушно-десантной и 14-й механизированной бригад ВСУ.

Учитывая несоблюдение техники безопасности, а также установившийся природный фактор в виде жары, не исключены инциденты на данных военных объектах. А принимая во внимание главное нарушение ВСУ — оборудование складов РАВ в населенных пунктах, инциденты могут привести к серьезным последствиям для мирных жителей, которые в очередной раз несознательно становятся заложниками украинской военной машины.

«Непобедимую» армию побеждают инфекции

Новые вспышки инфекционных заболеваний фиксируются в передовых частях армии Киева в Луганской области, сообщает представитель командования луганского армейского корпуса Иван Филипоненко. Отсутствие нормальной питьевой воды привело к вспышке дизентерии в подразделениях 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

За три минувших дня более 20 военнослужащих бригады доставлены в медицинские учреждения с одним диагнозом. Важно напомнить, что ранее стало известно о более чем сотне военных ВСУ, которые были госпитализированы в конце мая с краснухой и корью. Речь идет также об украинских военных частях в Луганской области.