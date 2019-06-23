Провокаторов из «Весны» задержали на несанкционированной акции у Гостиного двора

В Санкт-Петербурге завершился несогласованный митинг скандально известного движения «Весна» в день праздника выпускников «Алые паруса». Они демонстративно проигнорировали призыв градоначальника Александра Беглова воздержаться от публичных акций в этот день и все-таки собрались у Гостиного двора.

Тем не менее, провокаторам не удалось сорвать детям праздник – на акцию пришли всего несколько человек, зато она привлекла внимание журналистов, которые освещали это мероприятие. По информации корреспондента с места событий, сотрудники правоохранительных органов задержали двух участников несанкционированной акции.

Ранее глава Петербурга Александр Беглов обратился к жителям и гостям Северной столицы с просьбой не устраивать провокаций в день «Алых парусов», чтобы не портить выпускникам праздник.

«У меня просьба очень простая: отнеситесь с уважением к нашим выпускникам, потому что это большой праздник, мы готовились к нему целый год и сделали все необходимое, чтобы нашим детям было хорошо и безопасно», — сказал градоначальник.

Член комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей признался, что не испытывает иллюзий относительно сознательности и порядочности участников движения «Весна», которые и являются главными зачинщиками предполагаемых несанкционированных акций. Парламентарий считает, что сторонники одиозного блогера Алексея Навального попытаются вовлечь юные неокрепшие умы в грязные политические игры. Он заметил, что акции «Весны» никому не интересны, этот факт подтверждает, что на их мероприятия практически никто не выходил. Они любопытны только самим сторонникам одиозного блогера.

«Они думают, что протестный романтизм привлечет внимание юных, возможно, подвыпивших школьников и, возможно, им удастся по традиции использовать свои лозунги для того, чтобы заманить подростков», — говорит депутат Госдумы.

Политик напомнил, что ярые приверженцы «оппозиционных взглядов» нередко нарушают российские законы, ущемляя при этом законные права и интересы несовершеннолетних. Так, сторонник Навального Владимир Казаченко ранее оказался замешан в скандале с развращением 14-летней школьницы.

«Ядро «Весны» составляют педофилы, поэтому тот факт, что люди с девиантным сознанием, тянутся к подросткам, является нормой», — продолжает член нижней палаты российского парламента.

В заключение он предупредил родителей подростков о том, что им следует быть внимательнее к своим отпрыскам — дети могут стать объектами сексуального насилия со стороны маргиналов. Также он выразил удовлетворение, что в день празднования запрещена продажа алкоголя.

«Родителям гуляющих подростков нужно все пресечь и не допустить этих маргиналов и педофилов до детей в день «Алых парусов». Если запрещено продавать алкоголь, который может вызывать неадекватное поведение у подростков, то тем более нужно запретить выходки организаций, подобных «Весне». Потому ее членами являются люди с очень скомпрометировавшей себя репутацией», — резюмировал Виталий Милонов.

Напомним, журналист Иван Голунов был задержан по подозрению в распространении наркотических средств. Суд отправил Голунова под домашний арест. К делу журналиста было приковано повышенное внимание. После того, как правоохранители детально разобрались в нюансах задержания, Голунов был отпущен, а уголовное дело — прекращено. В разрешении ситуации с Голуновым участвовали Совет при Президенте по правам человека, уполномоченный по правам человека в РФ, Союз журналистов РФ, Общественная палата Москвы и другие государственные институты. Тем не менее оппозиционные силы попытались сделать из журналиста «жертву режима», даже несмотря на то, что дело в отношении него было прекращено.