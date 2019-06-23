Эксперт назвал экономические проблемы более опасной угрозой Сирии, чем ИГ

Ростов-на-Дону, 23 июня. Экономические проблемы в Сирии, возникшие из-за войны, представляют большую угрозу, чем террористическая группировка «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), считает председатель сирийской общины в Ростове-на-Дону Еияс Аль-Хатиб.

«Сейчас угроза для нас — совсем не ИГИЛ1, а проблемы, которые появились из-за войны, экономическая, например», — рассказал Аль-Хатиб в рамках круглого стола по вопросу миротворческой миссии России на Ближнем и Среднем Востоке, который состоялся в Ростове-на-Дону.

Эксперт подчеркнул, что Сирия практически полностью освобождена от боевиков. Осталась лишь одна область на севере страны, но и там идет борьба с террористами, приводит слова Аль-Хатиба РИА Новости.

Говоря об экономических проблемах, председатель сирийской общины отметил, что стоимость местной валюты значительно изменилась за время войны. По его словам, ранее американский доллар стоил 50 сирийских фунтов, а сейчас – 500. Эксперт добавил, что процесс восстановления страны после войны уже запущен, однако на это может уйти более пяти лет. Аль-Хатиб выразил надежду, что другие страны будут способствовать восстановлению Сирии.

Также в рамках круглого стола директор ростовского центра информационного и общественного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов напомнил, что к восстановлению САР недавно подключился Китай. По словам Попова, намерение Китая вложиться деньгами в восстановление Сирии свидетельствует о том, что в Пекине рассматривают САР как достаточно умиротворенную страну. Пекин готов безбоязненно вкладывать деньги, чтобы получить прибыль. Попов подчеркнул, что Россия оказался помощь Сирии в борьбе с ИГ1, когда ситуация казалось безвыходной, теперь в страну приходит Китай как экономических игрок.

Вооруженный конфликт в Сирии разгорелся в 2011 году. После объявления в 2017 году о победе над террористической группировкой «Исламское государство» власти Сирии активно занимаются восстановлением инфраструктуры и вопросом возвращения беженцев на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.