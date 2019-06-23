Сирия новости 23 июня 19.30: армия отбивает атаку ИГИЛ* в Дейр-эз-Зоре, в Алеппо задержаны две террористки-смертницы

Сирия, 23 июня. Сирийская армия отбивает атаку ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре, в Алеппо задержаны две террористки-смертницы. В Идлибе ВВС Сирии продолжили операцию по ликвидации опорных пунктов джихадистов на юге провинции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВКС РФ: патрулируют воздушное пространство над Алеппо.

ВВС Сирии: нанесли удар по расположениям джихадистов на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили атаку боевиков ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре, перебросили в Хаму еще один отряд спецназа «Силы Тигра».

«Сирийская свободная армия» (ССА): задержали двух террористов смертников в Азазе в Алеппо.

«Исламское государство1»: напали на отряд сирийской армии и «Ливы аль-Кудс» на востоке Дейр-эз-Зора.

«Фатх Аль-Мубин: заявила, что ее боевиками якобы была подбита зенитная установка и танк правительственной армии на северо-западном фронте Хамы.

Провинция Алеппо

В небе над Алеппо отмечается интенсивные полеты самолетов вооруженных сил РФ, как отмечает новостной портал Aleppo AMC. Военно-воздушные силы Сирии и ВКС России недавно усилили патруль на западе провинции после череды нападений, совершенных джихадистами.

Источник также сообщил, что в подконтрольном протурецким формированиям «Сирийской свободной армии» (ССА) городе Азаз были задержаны две женщины с поясами смертников. Пока что выясняется к какой группировке принадлежали террористки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новостное агенство Al Masdar сообщает, что на востоке провинции у города Меядин подразделение сирийской армии атаковали боевики «спящей ячейки» Исламского государства». Боевики устроили засаду у дороге. Нападение удалось отбить, но САА понесла потери. Скончалось или были ранены десять человек из сирийской армии и палестинских бойцов ополчения «Лива аль-Кудс». Участившиеся случаи нападения ИГИЛ в пустынях Дейр-эз-Зора вынуждает сирийскую армию стягивать значительные силы в провинции для борьбы с боевиками, ушедшими в подполье.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии продолжили совместные вылеты с воздушно-космическими силами РФ. Серия боевых вылетов была совершенна в районы города Шейх-Мустафа, Хан-Шейхун, Кафр-Набаль и Кафр-Бетих на юге провинции, где по расположениям и опорным пунктам джихадистов были нанесены точечные удары с воздуха, о чем сообщает новостной портал Step News Agency. На данный момент информация о потерях джихадистов в живой силе пока что уточняется.

Подразделения САА были обстреляны в районе поселка Бдама, Марванд и Аль-Канда на юге провинции, о чем сообщает Masar Press Net. Атаку боевиков удалось отбить. О потерях в рядах правительственной армии пока ничего не известно.

Провинция Хама

С заявлением выступили боевики операционной комнаты «Фатх Аль-Мубин», утверждающие, что танк и зенитная установка сирийской правительственной армии якобы были подбиты ими в районе поселения Аль-Хамамият на севере провинции, о чем сообщает Twitter-канал Halab Today TV.

ВКС РФ нанесли удар по крепления радикалов в предместьях города Мурек, занятом группировкой «Тахрир аш-Шам», согласно данным новостного портала Masar Press Net. Данные о потерях джихадистов пока что уточняются.

Военный источники новостного агентства Al Masdar сообщает, что отряды специальных войск «Силы Тигра» были отправлены в Хаму. Новое подкрепление, скорее всего, свидетельствует о том, что сирийская армия готовится начать новый штурм в провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)