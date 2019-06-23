Мария Захарова ответила президенту Грузии на слова о российских туристах. События дня. ФАН-ТВ

Новые санкции против Ирана Санкции, санкции и еще раз санкции. Кажется, такую повестку для встречи в Иерусалиме выбрали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и советник президента США Джон Болтон. Ключевой темой, как и ожидалось, стал иранский вопрос. Отношения с исламской республикой сейчас, мягко говоря, напряженные, но Штаты решили повысить градус: новыми антииранскими санкциями. Какими конкретно — Болтон расскажет в понедельник. Нетаньяху это решение, конечно, поддержал, да и позиция Израиля на стороне США, в принципе, стала ожидаемой. Но вот в эффективности новых мер пока есть большие сомнения, о чем говорит прежний опыт. Ранее американцы объявили запрет на импорт иранской нефти и потребовали того же от других стран, угрожая, как обычно, санкциями. Увы, экономическая блокада привела лишь к тому, что Тегеран приостановил часть обязательств по ядерной сделке и пригрозил вернуться к обогащению урана. Правда, учитывая, что США из этой сделки вышли еще в прошлом году, можно сказать, что на развал договора они настроились изначально. И сегодня Болтон вновь заявляет: Иран не должен получить ядерное оружие. Но пока это звучит лишь как мантра. И вполне возможно, что Россия, как посредник, поможет решить затянувшийся конфликт. По крайней мере, Болтон встречу Трампа и Путина на саммите «двадцатки» в Осаке ждет с большим нетерпением.

Последний шанс демократов Но президент США Дональд Трамп иранским вопросом сегодня озабочен в меньшей степени. «Последний шанс» — с такой пафосной формулировкой он обратился к демократам и дал им две недели на перемены в миграционном законодательстве. В ином случае Трамп обещает, нет, уже не «великую американскую стену», но «большую депортацию». Правда, разногласия с Конгрессом по этому поводу длятся уже давно. По мнению Трампа, нелегальная миграция привела к гуманитарному кризису, а потому лидер США предлагает ряд процедур: усложнить предоставление убежища и построить стену на границе с Мексикой. Парламентариев жесткие методы не устраивают, впрочем, как и денежные средства для их выполнения. Но, если для мигрантов граница все же какая-никакая помеха, то хитрость Трампа, кажется, не знает границ. Ранее он пошел на крайние меры: ввел режим ЧП и получил деньги на строительство стены Мексикой в обход Конгресса. На этом лидер США не остановился и объявил о массовой депортации, проще говоря, выдворении миллионов нелегалов из страны. Кстати, кажется, что куда лучше, чем с парламентом, идут переговоры Трампа с Мексикой. Ее власти уже пообещали разместить на границах войска и сократить поток мигрантов, пусть и под угрозой торговых ультиматумов. И, как ни странно, по словам все того же Трампа, Мексика делает гораздо больше, чем демократы США. Зато теперь у партии появились еще две недели на размышления.