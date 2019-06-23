«Ан-Нусра»* в Идлибе готовит атаку на САА с использованием беспилотников

Бойцам САА удалось захватить самодельный ударный беспилотник, запущенный с базы террористов в районе Маарет ан-Нумана. Источники утверждают, что посаженный 22 июня беспилотник мог быть опытной моделью, которая затем пойдет в серию и будет использоваться против правительственных сил и мирного населения Сирии.

Террористы в идлибской зоне деэскалации используют беспилотники уже много лет, в том числе применяя их, чтобы «прощупать» противовоздушную оборону авиабазы ВКС РФ «Хмеймим». Обычно попытки атаковать «Хмеймим» остаются безуспешными: системы раннего обнаружения задолго предупреждают российских военных о приближении воздушных целей, а орудия ракетно-пушечных зенитных комплексов «Панцирь-С1», прикрывающих базу, не оставляют ни единого шанса медленным беспилотникам.

Впрочем, в некоторых других случаях беспилотники террористов добивались успехов — так, можно вспомнить случай в октябре 2017 года, когда БПЛА боевиков уничтожил склад боеприпасов Сирийской арабской армии в провинции Дейр-эз-Зор.

Террористы активно применяют дроны не только для бомбардировок, но и для разведывательных операций против САА. В районе города Маарет ан-Нуман боевики развернули небольшое производство, где закупленные по коммерческим каналам дроны модернизируют и переоснащают для наступательных операций.

Использованию беспилотников главари боевиков придают важное значение. По предварительным подсчетам, одна только группировка «Файлак аш-Шам» тратит тысячи долларов на запчасти для БПЛА ежемесячно.

Террористы активно работают над модернизацией готовых дронов — об этом говорит в частности то, что силы САА в районе линии соприкосновения все чаще находят обломки ударных беспилотников, которые были изготовлены полностью в кустарных условиях. Анализ полученных материалов показывает, что на таких беспилотниках устанавливается радиоэлектронное оборудование и системы автоматизации, которые управляют заранее запрограммированный полет и сброс боеприпасов. Как оказалось, заложенные в программы беспилотников координаты по точности зачастую превышают общедоступные данные.

Эксперты отмечают — хотя сами беспилотники обладают очень простой конструкцией, технологические решения и их программное обеспечение говорят о том, что были получены из-за рубежа.

Накладные расходы при использовании беспилотников у боевиков относительно невелики, считает военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического агентства «Кассад» Борис Рожин, и в силу этого они могут продолжать атаки практически сколько угодно. Единственный способ остановить «воздушную» войну на севере Хамы, заявил он в беседе с Федеральным агентством новостей — это занять районы запуска ударных БПЛА.

«Беспилотные аппараты системно используются боевиками для организации налетов на цели в горных районах Латакии, на авиабазу «Хмеймим», а также на аэродром в районе Хамы. За последний месяц там даже был один успешный налет, когда они смогли нанести удар по аэродрому, — отметил эксперт. — Это, конечно, разовый успех — в целом это больше беспокоящее давление, боевики показывают, что способны вести «наступательную войну», как они это называют. В своей пропаганде они подчеркивают, что ведут не только оборонительную войну, и что способны даже наносить удары за линией фронта».

Запасные части, используемые для производства таких беспилотников, вполне доступны на коммерческом рынке —боевики их просто заказывают через Интернет или доставляют из Турции или Европы.

«Общие расходы на эту деятельность не очень велики — то, что они используют, покупается либо в Интернет-магазинах, либо собирается непосредственно на месте из подручных материалов, стоимость которых не очень высока. Соответственно, они могут продолжать заниматься этим достаточно долгое время», — отметил Рожин.

Собеседник ФАН подчеркнул, что для прекращения атак Сирийская арабская армия должна занять районы, откуда производятся запуски. Это, кроме того, позволит защитить «Хмеймим» от нападений с использованием «Градов».