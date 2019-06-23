Климкин пригрозил России «новой волной давления», но детали называть отказался

Киев, 23 июня. Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России «новой волной давления». По его словам, Киев начнет эту «волну» в случае, если Москва до 25 июня не представит Международному трибуналу ООН по морскому праву отчет об «освобождении военнопленных украинских моряков».

По словам Климкина, давление будет «краткосрочным и среднесрочным». Более того, глава украинского МИД анонсировал «много вещей», но детали называть отказался. Он рассказал лишь о неких «ограничениях российской морской активности».

«После 25 июня Украина начнет новую волну давления на Россию на международных площадках. Это произойдет, если Кремль до вторника не представит Международному трибуналу ООН по морскому праву отчет об освобождении военнопленных украинских моряков», — приводит слова Павла Климкина РИА Новости со ссылкой на украинский «Пятый канал».

В конце мая Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков. При этом глава организации Пак Чжин Хен отметил, что не просит Москву прекращать уголовное дело против задержанных украинцев. Трибунал постановил, что Москва и Киев должны до 25 июня представить отчеты по событиям в Керченском проливе. Российская сторона сообщила, что не примет участия в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМСУ нарушили государственную границу России в Черном море. Суда вошли в Керченский пролив, опасно лавировали и не реагировали на законные требования российских пограничников прекратить движение. Для принудительной остановки кораблей стороне РФ пришлось применить оружие: трое украинских моряков получили легкие ранения, всем им была оказана медицинская помощь. Суда ВМСУ были задержаны и доставлены в Керчь. Члены их экипажей были арестованы по обвинению в нарушении госграницы.