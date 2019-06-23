Одноногий мужчина на костылях пырнул ножом иностранца в Петербурге



Санкт-Петербург, 23 июня. Вооруженный ножом инвалид на костылях напал на двух иностранцев в кафе на Обводном канале в Петербурге.

Обстоятельства и причины конфликта выясняют сотрудники полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным РЕН-ТВ, туристы отдыхали в кафе на набережной, распивали спиртное. Внезапно к ним подошел одноногий мужчина на костылях. Между иностранцами и инвалидом завязался разговор, который внезапно перерос в конфликт.

Выяснять отношения оппоненты решили на улице. В какой-то момент одноногий мужчина выхватил нож и пырнул одного из иностранцев. Пострадавший был экстренно доставлен в больницу. По данному факту идет полицейская проверка.

