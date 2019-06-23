Главные новости 23 июня

Федеральное агентство новостей представляет обзор главных событий воскресенья, 23 июня.

Гости новой программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» не узнали певицу Марину Хлебникову из-за ее болезненного вида. Гости передачи Малахова не узнали певицу Хлебникову из-за ее болезненного вида.

Пять человек погибли и четверо пострадали в страшном дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе в Забайкалье. Пять человек погибли в ДТП в Забайкальском крае.

Мария Захарова отреагировала на заявление главы Грузии Саломе Зурабишвили о том, что россияне «должны приезжать в эту страну». Захарова отреагировала на слова Зурабишвили о «долге» россиян.

Один ребенок погиб и один получил ранения в результате взрыва мины, оставленной террористами запрещенной в РФ группировки ИГ1. Ребенок подорвался на мине боевиков ИГ в провинции Хасака.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение политиков не должно влиять на туристов из России. Зурабишвили заявила, что российские туристы должны приезжать в Грузию.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways предложит рейсы в Москву через Ереван в связи с запретом прямого сообщения, передает ТАСС. Georgian Airways предложит рейсы в Москву через Ереван в связи с запретом прямого сообщения.

Уничтожены сторонники запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1. «Укртрансгаз» объявил о критической ситуации с газом на Украине. Дональд Трамп еще не отменил удар по Ирану. Марии Бутиной сократили тюремный срок в США. Сторонники террористов ликвидированы в Дагестане. События дня. ФАН-ТВ.

Кадры первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты для вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник» появились в Сети. Кадры первого применения новой ракеты вертолетом «Ночной охотник» появились в Сети.

Дмитрий Песков рассказал, чем закончилась история с потерянной запиской, которую президент вспомнил в ходе прямой линии. Песков рассказал, чем закончилась история с утерянной запиской для Путина.

Самая лучшая диета в мире — средиземноморская. Таким мнением поделилась телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева. Малышева назвала лучшую диету в мире.

1 Организация запрещена на территории РФ.