Москва, 23 июня. Известный американский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро принял участи в съемках антироссийского ролика, в котором президента США Дональда Трампа обвиняют в «сговоре» с РФ. Соответствующее видео опубликовал портал Now This.

В ролике также снялись популярные актеры Мартин Шин, Лоуренс Фишборн, София Буш, писатель Стивен Кинг, режиссер и продюсер Роберт Райнер. На кадрах Роберт Де Ниро заявляет, что в 2016 году Москва «атаковала демократию» США. Другие участники на видео утверждают, что Россия развернула «массивную тайную операцию», чтобы «помочь Дональду Трампу стать президентом». При этом они ссылаются на провальный доклад бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, в котором не было представлено ни одного доказательства связи главы Белого дома и Москвы.

На финальных кадрах звезды говорят, что привлекут американского президента к ответственности.

«Потому что никто — даже президент Соединенных Штатов — не стоит выше закона», — отмечают они.

Напомним, больше двух лет продолжалось расследование бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера о якобы «вмешательстве» РФ в выборы в США. Но за этот достаточно внушительны срок не удалось найти ни одного доказательства «связи» между Трампом и Москвой. В провальном докладе насчитывается 448 страниц, а самим «расследованием» занимались 40 агентов ФБР и 19 следователей на деньги американских налогоплательщиков. В общей сложности, на это было потрачено 35 млн долларов. Факт «сговора» Дональда Трампа с Москвой, о котором писали некоторые СМИ еще с 2016 года, так и не был подтвержден.

Москва неоднократно заявляла, что не вмешивалась во внутренние дела других стран и не намерена этого делать в дальнейшем. Провальный доклад Мюллера, который был вынужден признать, что никакого сговора не было, вызвало ироничную реакцию президента РФ Владимира Путина, который связал «расследование» с кризисом политической системы в Соединенных Штатах. Глава российского государства пошутил, что заявивший об отсутствии «российского заговора» бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер теперь сам может стать фигурантом уголовного дела.

Российская компания «Конкорд», которая выступает ответчиком в деле о «вмешательстве РФ» в выборы США, потребовала привлечь к уголовной ответственности бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера и генпрокурора США Вильяма Барра, так как они нарушили правила уголовного кодекса округа Колумбия, поделившись своим мнением о виновности компании. После этого заместитель генпрокурора США Род Розенстайн направил Дональду Трампу письмо с прошением об отставке. В конце мая сам Мюллер заявил, что он официально закрывает свой офис и покидает министерство юстиции.