Дамаск, 23 июня. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) передал гуманитарную помощь беженцам из идлибской зоны деэскалации, проживающим в городе Карб-эс-Сит провинции Дамаск. Об этом сообщил представитель ЦПВС Максим Джембалаев.

По его словам, российские военные раздали беженцам более двух тонн продуктов. В Карб-Эс-Сит проживает около 300 тысяч человек, и треть из них — беженцы из Идлиба. Территория, где находятся их дома, была захвачена боевиками.

Беженец Мухаммед Суфай рассказал, что его родное село было полностью окружено, а боевики заблокировали все дороги.

«Наше село постоянно обстреливали, но мы выбрали удачный момент и смогли вырваться из этого кольца всем селом. 6,5 тысячи человек прорвались. Теперь ждем того дня, когда, наконец, сможем вернуться», — сказал он в комментарии ТАСС.

Глава администрации города Карб-эс-Сит Бассама Хахи рассказал, что местные власти получают большую поддержку от государства, с помощью которой удается обеспечить беженцев всем необходимым.

«Люди, которые нашли здесь себе убежище, почти ни в чем не знают нужды. Медицинская помощь, еда, небольшие пособия — все это помогает людям пережить временную эмиграцию», — сказал он.

Напомним, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации в соответствии с договоренностями, достигнутыми в мае 2017 года на переговорах в столице Казахстана — городе Нур-Султан. Три из них в 2018 году перешли под контроль официального Дамаска. Большая часть четвертой зоны деэскалации — идлибской — захвачена террористами запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.