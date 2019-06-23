Зариф рассказал, как Болтон пытался втянуть Трампа в войну с Ираном

Тегеран, 23 июня. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф привел доказательства попыток советника президента США Джона Болтона втянуть Дональда Трампа в войну.

По его словам, это и вторжение шпионского беспилотника MQ9 26 мая, и закупки моторных лодок, и телефонные звонки, чтобы приписать атаки на корабль Ирану.

Все эти свидетельства, как подчеркнул Зариф,-демонстрируют, что «Группа-Б» была «в секундах от вовлечения Трампа в войну».

По его мнению, спасло ситуацию благоразумие. При этом министр предупредил, что «экономический терроризм» ведет к напряженности, сообщает РИА Новости.

Как сообщал ранее телеканал 360, 20 июня иранские военные заявили о том, что им удалось сбить беспилотник США у входа в Персидский залив. Американская сторона заявила, что RQ-4 был сбит международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Инцидент еще больше обострил непростые отношения Вашингтона и Тегерана.

22 июня Трамп рассказал, что всего за 10 минут до начала операции отменил приказ об атаке на военные объекты Ирана за 10 минут. Это предотвратило возможную гибель 150 человек. Американский лидер заверил, что не стремится к войне с Ираном, но не исключил новых экономических санкций против этой страны.

Сегодня Трамп заявил, что США готовы к переговорам с иранскими властями, но «без предварительных условий», пишет «Газета.ру».