Пьяный живодер выбросил собаку из окна в Тверской области

Тверь, 23 июня. Неизвестный человек, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выбросил собаку из окна четвертого этажа в Тверской области. Страшные кадры появились в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел минувшей ночью. Неизвестный человек в Нелидово на улице Матросова скинул животное с четвертого этажа. По некоторым данным, он изрядно выпил.

Собака серьезно травмировалась. В настоящее время за ней ухаживают волонтеры, которые написали соответствующее заявление в правоохранительные органы. На кадрах видно, что волонтер пытается напоить водой пса, однако животное, вероятно, находящееся в шоковом состоянии, отворачивается.