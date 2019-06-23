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Пьяный живодер выбросил собаку из окна в Тверской области

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Пьяный живодер выбросил собаку из окна в Тверской области

Тверь, 23 июня. Неизвестный человек, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выбросил собаку из окна четвертого этажа в Тверской области. Страшные кадры появились в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел минувшей ночью. Неизвестный человек в Нелидово на улице Матросова скинул животное с четвертого этажа. По некоторым данным, он изрядно выпил.

Собака серьезно травмировалась. В настоящее время за ней ухаживают волонтеры, которые написали соответствующее заявление в правоохранительные органы. На кадрах видно, что волонтер пытается напоить водой пса, однако животное, вероятно, находящееся в шоковом состоянии, отворачивается. 

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Автор: Сергей Петров
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