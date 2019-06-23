Песков рассказал об отношении Путина к Интернету

Москва, 23 июня. Президент РФ Владимир Путин пользуется Интернетом, так как Сеть стала неотъемлемой частью жизни. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он рассказал об отношении главы государства к Интернету.

«Он пользуется Интернетом. Это неотъемлемая часть нашей жизни. И Путин развивается вместе с этой жизнью. И он также воспринимает новые форматы», — сказал Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Он добавил, что президент не «живет» в Сети, как это делает «поколение 25 минус». Однако, добавил он, глава государства понимает, что у молодежи есть свои проблемы и свое понимание тех или иных процессов, — и с ней также нужно говорить.

Напомним, во время прямой линии 20 июня президент РФ Владимир Путин ответил на более 80 обращений. В эфире прямой линии вопросы президенту России также задали глава паблика MDK Роберто Панчвидзе, блогер Амирам Сардаров и известный российский публицист Дмитрий Пучков.