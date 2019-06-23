Власти Москвы позволили выпустить пар недовольным, собрав их на фрик-митинг

Московская мэрия согласовала митинг «в поддержку» журналиста Ивана Голунова, который был задержан по подозрению в сбыте наркотиков. За недоказанностью Голунова отпустили, но митинг решили не отменять, подкорректировав лишь его формат. Власти также сочли нужным оставить за всеми желающими возможность высказаться.

Выпустить пар

Независимый аналитик и социолог Алексей Филлипов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что столичные власти во главе с мэром Сергеем Собяниным позволили людям собраться для того, чтобы обстановка, которую пытаются расшатать либеральные силы, не накалялась. Он провел аналогию с протестами из-за блокировки мессенджера Telegram.

«Митинг в поддержку Голунова можно сравнить с тем, что недавно происходило с мессенджером Telegram. Люди выходили, высказывали свое недовольство, и власть не вставляла им палки в колеса, а дала возможность выпустить пар. Мне кажется, правительство Москвы подходит к данному вопросу разумно, потому что если не дать гражданам возможность высказаться, в будущем волнения будут еще более «горячими», а значит, повлекут за собой более тяжкие последствия», — говорит эксперт.

Он предположил, что митинг в столице пройдет в мирной обстановке, если, конечно, провокаторы не попытаются устроить беспорядки.

«Никаких негативных последствий, сколько бы людей на них не пришло, эти массовые мероприятия не повлекут, точно так же, как это было в случае с Telegram. Люди вышли и высказали свое недовольство. В данном случае они также выскажутся, расслабятся и не будут столь напряжены. Никакого глобального негатива ни власть, ни общественность не получат. Митинг — это необходимая процедура, которую политики в разных странах одобряли на протяжении долгого времени», — рассуждает Алексей Филиппов.

Эксперт иронично и одновременно серьезно предложил увеличить количество массовых мероприятий, проводимых в стране. Это позволило бы сплотить общество, заявил он.

«Праздник или митинг — это всегда мощный выброс окситоцина, гормона счастья, в мозг. Если праздников будет больше, соответственно, и позитивных эмоций — тоже. Президентом поставлена задача увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет в 2024 году. Вот пусть власти и работают в этом направлении», — подытожил социолог.

Ничего «интересного»

Директор Института новейших государств и политолог Алексей Мартынов также предположил, что митинг пройдет в штатном режиме, без эксцессов. Так называемым оппозиционерам больше интересна акция в Петербурге, которая не является согласованной. Вероятно, именно там будут совершаться провокации, чтобы правоохранительные органы вынуждены были реагировать в соответствии с действующим законодательством.

«В Москве ничего «интересного» не будет, а вот несогласованная акция в Петербурге предполагает скандал, ради чего, собственно, и затеваются эти мероприятия навальнятами и прочими их последователями типа «Весны». Их задача всегда - «присоседиться» к какому-то масштабному общественному мероприятию. В Москве 12 июня в День России их пытались урезонить, многих задержали, а они в свою очередь наделали много колоритных селфи, отчитались перед своими иностранными грантодателями. Приблизительно то же самое будет в Петербурге. А что в Москве? В Москве разрешенная скучная, неинтересная акция, которая, собственно, ни о чем, потому что с Голуновым все в порядке», — резюмировал Алексей Мартынов.

Сторонники отворачиваются от Навального

Блогер Алексей Навальный, который, вероятнее всего, воспользуется ситуацией и придет на акцию «ради хайпа», не найдет на митинге поддержки даже среди либералов, считает Алексей Филлипов – уж слишком токсичным стал Навальный. По словам специалиста, подобные акции прошли в разных городах прошли в разных городах России, но особого интереса у общества не вызвали. Он предположил, что на мероприятие придут преимущественно фрики.